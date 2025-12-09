Equativ 推出媒体策划代理，助力买家提升效率，全面强化活动成效

这款代理基于 Maestro by Equativ 构建，是 Equativ 面向买家打造的全套 AI 代理中的首款产品。它不仅简化媒体策划流程，更助力用户做出更明智的决策，提高广告支出回报率 (ROAS)，并实现可规模化的性能提升。

纽约, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的独立媒体平台 Equativ 今日宣布在全球推出媒体策划代理 (Media Planning Agent)。这是一款直接嵌入 Maestro by Equativ 平台的 AI 协同策划工具。 媒体策划代理基于 Equativ 的 SSP 基础设施构建，将媒体简报转化为可执行的交易策略，帮助代理公司和广告主更高效地策划、精准落地执行，并在保持完全透明和充分掌控的前提下全面提升广告效果。

Equativ 首席营销官 Ben Skinazi 表示：“有了我们的媒体策划代理工具，交易员依然牢牢掌控全局，而繁重的工作则交由代理工具来承担。我们的目标十分明确：赋予买家可扩展的性能和更高的效率，推动产出更优质的工作成果，取得切实可见的广告成效，为活动成功提供强劲助力，并将宝贵的时间还给买家。”

给媒体买家带来的主要好处：

即时指导： 与代理交流或分享简报，即可即时获得针对性指导、受众洞见、交易打包方案以及激活建议。

与代理交流或分享简报，即可即时获得针对性指导、受众洞见、交易打包方案以及激活建议。 自动激活： 一旦获得批准，代理便会在平台中生成并激活与买家目标契合的最优 PMP（私有市场）配置。

一旦获得批准，代理便会在平台中生成并激活与买家目标契合的最优 PMP（私有市场）配置。 高级元交易 (Meta Deals)： Maestro 的独特功能如今因代理工具而升级——它可自动将多个交易捆绑成一个易于激活的 PMP，从而为洞察、优化和性能提升创造更多机会。

Maestro 的独特功能如今因代理工具而升级——它可自动将多个交易捆绑成一个易于激活的 PMP，从而为洞察、优化和性能提升创造更多机会。 性能优化： 分析超过 40 万个网站和应用程序，优先匹配每个广告活动的优质供应、第一方数据及最相关的受众分群。

分析超过 40 万个网站和应用程序，优先匹配每个广告活动的优质供应、第一方数据及最相关的受众分群。 节省时间、全情专注： 可减少多达 40% 的策划时间，让团队将精力更多投入于创意、策略和客户协作。

可减少多达 40% 的策划时间，让团队将精力更多投入于创意、策略和客户协作。 透明度和信任：秉持中立、负责和透明的原则运作，确保所有建议都符合买家的目标和道德标准。

“Maestro 的元交易为程序化购买开辟了全新的结构化方式。 AI 代理不再依赖孤立拍卖，而是自动汇总不同广告活动的交易，使衡量与管理更加轻松。 它让我们能够开展更多测试、更快学习，并以更卓越的掌控力优化策略——最终为客户带来更明智的投资决策和更显著的成果。”Omnicom Group 的投资与问责副主管Kristina Craig 说道。

Equativ 首席产品官 Greg Cornuz 表示：“与许多仅仅提供答案的 AI 工具不同，我们这套买家版整套 AI 代理工具在发挥的同时，始终确保决策由人类主导。 我们的 AI 代理已深度嵌入平台的工作流程，通过连接简报，增强人类专业知识、消除重复性工作。”

在此基础上，Equativ 正在扩展其 AI 代理工具套件，新增专注于优化、故障排查和数据报告的解决方案——以推进其打造开放、可互操作平台的愿景。在这一平台上，客户和合作伙伴可通过诸如广告上下文协议 (AdCP) 倡议或代理实时竞价框架 (ARTF) 等开放协议，轻松整合自有代理工具。

“我曾有机会试用 Maestro 最新的 AI 代理测试版——这款代理工具正是营销/广告技术的未来发展方向：目前实现更智能的规划、更快捷的运营、更自动化，以及最终实现更精准的业绩预测。 此次整合经过深思熟虑，有着清晰的 2026 年路线图，而我和我的团队都很高兴能作为早期测试者亲自参与。”Kinesso 平台解决方案负责人 Małgorzata Waśniewska 总结道。

如需了解更多信息，请访问：www.equativ.com/advertisers/ai

关于 Equativ

Equativ 是一家全球端到端媒体平台，通过在各类渠道中融合优质库存与精准受众，并借助先进的内容策划和前沿广告技术，助力广告主和媒体方实现切实可见的成果。 Equativ 专为注意力经济而设计，提供卓越质量、提升参与度和效能，同时优先考虑尊重用户、以用户为中心的广告体验。 Equativ 拥有超过 750 位专业人员的团队，遍布 19 个国家和地区，既具备全球性规模，也融入深厚的本土专业知识。 如需了解更多信息，请访问 Equativ.com。