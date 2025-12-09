Equativ 推出媒體規劃助手，提升買家效率並推動廣告活動成效

此工具以 Maestro by Equativ 為基礎，是 Equativ 為買家打造的全套人工智能 (AI) 助手系列首發之作，有助簡化媒體規劃、提升決策智慧、提高廣告投資回報率 (ROAS)，並實現可擴展的效能表現。

紐約, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 佔據領先地位的獨立媒體平台 Equativ 今日宣佈在全球推出媒體規劃助手 (Media Planning Agent)，也就是一款直接內置於 Maestro by Equativ 平台的 AI 合作規劃工具。 媒體規劃助手建基於 Equativ 的供應方平台 (SSP) 基礎架構，能將媒體簡報轉化為可執行的交易策略，協助代理商和廣告商更快規劃、精準執行、改善成果，同時保持充分的透明度及控制權。

Equativ 市場推廣總監 Ben Skinazi 指出：「透過我們的媒體規劃助手，交易者可持續全面掌控方向，助手則負責處理艱巨任務。我們的目標明確：提供可擴展的性能及效率，激發買家的力量，創造更佳成果以達成具體成效，推動廣告活動成功，並助其重拾寶貴時間。」

媒體買家可享的主要優勢：

即時指導： 與助手對話或分享簡報，即可獲得目標指引、受眾洞察分析、交易包裝及啟動建議。

與助手對話或分享簡報，即可獲得目標指引、受眾洞察分析、交易包裝及啟動建議。 自動啟用： 一經批核，此功能就會在平台內產生，並啟動最理想的私人市場 (PMP) 交易配置，配合買家目標。

一經批核，此功能就會在平台內產生，並啟動最理想的私人市場 (PMP) 交易配置，配合買家目標。 進階 Meta Deals： Maestro 的一項獨特功能現在透過助手能力得以提升，可自動將多個交易打包成一個易於啟動的 PMP 交易，從而帶來更多洞察分析、完善及表現機會。

Maestro 的一項獨特功能現在透過助手能力得以提升，可自動將多個交易打包成一個易於啟動的 PMP 交易，從而帶來更多洞察分析、完善及表現機會。 完善效能： 分析超過 40 萬個網站及應用程式，以優先考慮高級供應及第一方數據，並鎖定每個推廣活動最切合的受眾群。

分析超過 40 萬個網站及應用程式，以優先考慮高級供應及第一方數據，並鎖定每個推廣活動最切合的受眾群。 省時聚焦： 節省高達 40% 的規劃時間，讓團隊專注投入發揮創意、訂立策略並與客戶合作。

節省高達 40% 的規劃時間，讓團隊專注投入發揮創意、訂立策略並與客戶合作。 透明度與信任：秉持中立、承責及公開原則，確保所有建議與買方目標及道德規範一致。

Omnicom Group 投資與問責副總監 Kristina Craig 解釋道：「Maestro 的 Meta Deals 開創建構程序化購買的全新方式。 相比依賴分散孤立的拍賣，AI 助手能自動收集不同的廣告活動交易，以便輕鬆衡量。 這讓我們能夠測試更多、學習更快，並以更高控制力完善策略，最終為客戶帶來更明智的投資決策及更卓越的表現成效。」

Equativ 產品總監 Greg Cornuz 表示：「有別於很多只提供答案的 AI 工具，我們為買家打造的全套 AI 助手系列會採取行動，同時堅持以人為本的決策模式。 我們的 AI 助手深度融入平台的工作流程，透過連結簡報來強化人力專長，並免除重複工作。」

在此基礎上，Equativ 正擴展其 AI 助手系列，納入專注於完善性能、故障排除和報告的解決方案，以此推進其開放互通平台的願景，讓客戶和合作夥伴能透過開放協定 (例如 Ad Context Protocol (AdCP) 倡議或 Agentic RTB Framework (ARTF)) 整合自家的助手。

Kinesso 平台解決方案主管 Małgorzata Waśniewska 總結說：「我有機會全面試用 Maestro 新款 AI 助手的測試版，當中準確指出市場推廣/廣告科技 (Mar/AdTech) 的發展路向：規劃更明智、運作更迅速、當下更多自動化，最終實現更精準的表現預測。 整合方案感覺規劃周詳，且有明確邁向 2026 年的發展藍圖，我和團隊對於能成為早期測試者動手實戰感到振奮。」

關於 Equativ

Equativ 是一個全球端到端傳媒平台，透過整合優質庫存和受眾以及覆蓋所有渠道的先進策劃能力和尖端廣告技術，助力廣告商和發行機構取得真正的成果。 Equativ 專為注意力經濟而設計，提供卓越品質、提升參與度和效能，同時優先保障尊重用戶、以用戶為中心的廣告體驗。 Equativ 擁有超過 750 位專業人員的團隊，遍佈 19 個國家，既具備全球性規模，亦融入深厚的本土專業知識。 詳情請瀏覽 Equativ.com。