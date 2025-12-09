Globex annonce les premiers résultats de forage sur Rouyn-Merger

TORONTO, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de communiquer aux actionnaires les résultats d'analyses des deux premiers trous de forage de son programme initial de six trous, dans la zone aurifère East O'Neil, sur la propriété Rouyn-Merger détenue à 100% par la société, située à l'est de Rouyn-Noranda, au Québec à proximité de la faille Cadillac, où se concentrent les gisements aurifères.

Le trou numéro RM-25-01 a été foré à un azimut de 122° avec un pendage de 46°.

Le premier trou a recoupé 3,44 g/t Au sur une longueur carotte de 38,7 m (126,9 pi) de minéralisation aurifère entre 54,3 m et 93,0 m (épaisseur horizontale estimée à 32,6 m). Les intersections minéralisées les plus riches dans l'intersection de 38,7 m sont les suivantes :

De - À Longueur carotte (m) et teneur (g/t Au) 54,3 m - 61,0 m 6,7 m à une teneur de 12,60 g/t Au 66,4 m - 72,7 m 6,3 m à une teneur de 4,59 g/t Au 88,0 m - 93,0 m 5,0 m à une teneur de 2,87 g/t Au



Le trou numéro RM-25-02 a été foré à partir du même emplacement, avec un azimut de 122° mais un pendage de 65°.

Le deuxième trou a recoupé 3,47 g/t Au sur 26,4 m (86,6 pieds) entre 75,3 m et 101,7 m (épaisseur horizontale estimée à 17,1 m) dans une section de 37,4 m (122,7 pieds) titrant 2,58 g/t Au entre 75,3 m et 112,7 m (épaisseur horizontale estimée à 24,0 m). Les intersections minéralisées les plus riches dans l'intersection de 26,4 m sont les suivantes :

De - À Longueur carotte (m) et teneur (g/t Au) 75,3 m - 82,5 m 7,2 m à une teneur de 1,95 g/t Au 85,6 m - 89,0 m 3,4 m à une teneur de 1,34 g/t Au 95,6 m - 101,7 m 6,1 m à une teneur de 11,67 g/t Au



La distance verticale entre les points d'intersection des trous RM-25-01 et RM-25-02 est de 33 m.

Les analyses ont été effectuées par MSALABS, situé au 1020, rue Léo-Fournier, Val-d'Or (Québec), J9P 6X8.

Les résultats d'analyse rapportés proviennent des deux premiers trous du programme de forage de six trous totalisant 1 095 mètres réalisé sur la propriété Rouyn-Merger. Nous attendons les résultats d'analyse des quatre autres trous, que nous espérons recevoir avant les fêtes. Une fois le programme de forage Rouyn-Merger terminé, la foreuse a été déplacée vers la propriété cuprifère Lyndhurst de Globex, au nord de Rouyn-Noranda, afin de tester une anomalie électromagnétique profonde Titan 25. Le forage du premier trou sur Lyndhurst est en cours.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géologue, Président exécutif et Chef de la direction de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101, et par Pierre Riopel, géologue, géologue en chef de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président exécutif et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

120, rue Carlton, Bureau 219

Toronto, Ontario (CANADA) M5A 4K2

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



