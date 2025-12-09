Télésat conclut un partenariat stratégique avec le gouvernement du Canada et MDA Space pour fournir une solution de communications militaires par satellite de nouvelle génération

OTTAWA, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (Nasdaq et TSX : TSAT), l’un des plus grands et des plus innovants opérateurs de satellites au monde, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de partenariat stratégique entre le gouvernement du Canada, Télésat Corporation et MDA Space afin de développer et fournir des capacités de communications multifréquences militaires par satellite (MILSATCOM) aux Forces armées canadiennes dans les régions arctiques.

Fort de plus de 55 ans d’expertise en ingénierie et en exploitation satellitaire, Télésat jouera un rôle crucial dans la mise en place d’une architecture MILSATCOM de pointe dans le cadre du Projet de communications par satellite améliorées – Polaire (PCSA-P) du Canada. La solution à bande étroite et à bande large renforcera et protégera la souveraineté arctique du Canada tout en consolidant ses engagements envers le NORAD et l’OTAN.

La mise en œuvre de l’approvisionnement pour le PCSA-P est dirigée par la nouvelle Agence de l’investissement pour la défense, qui s’appuie sur un modèle de partenariat stratégique visant à mobiliser l’expertise de l’industrie et du gouvernement dans la conception, le développement et la livraison de programmes de défense avancés selon un calendrier considérablement accéléré.

L’accord de partenariat stratégique découle d’un vaste processus d’engagement avec l’industrie. Fondé sur les demandes de renseignements (DR), il reflète la confiance du gouvernement dans l’excellence technique de Télésat ainsi que dans son expérience de plusieurs décennies à soutenir la connectivité arctique essentielle aux missions des Forces armées canadiennes.

Le projet PCSA-P représente un investissement de plusieurs milliards de dollars par le Canada et servira de catalyseur pour des investissements importants, la création d’emplois et la croissance économique au Canada grâce à sa chaîne d’approvisionnement spatiale de classe mondiale.

La Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) du Canada s’appliquera à PCSA-P, garantissant que le projet favorise l’innovation, renforce les secteurs canadiens de la défense et de l’espace, et crée des emplois à forte valeur ajoutée pour les Canadiens. En appliquant la Politique des RIT, ce partenariat réunira des parties prenantes de l’ensemble du secteur spatial canadien, y compris des petites et moyennes entreprises. Cette collaboration augmentera les retombées économiques et renforcera davantage les capacités du Canada dans les domaines de l’espace et de la défense.

Citations

« Depuis plusieurs décennies, Télésat répond avec fierté aux besoins essentiels de connectivité des Forces armées canadiennes. Nous sommes honorés d’avoir été choisis comme partenaire stratégique, aux côtés de MDA Space, pour soutenir la modernisation des capacités de défense du Canada et l’expansion d’une infrastructure de communications sécurisée et résiliente. Nous saluons l’approche visionnaire du gouvernement en matière d’approvisionnement de défense : une approche qui mobilise l’expertise de l’industrie, stimule l’innovation et favorise l’investissement. Cette stratégie accélère le déploiement d’une architecture sécurisée à fréquences multiples, renforçant la sécurité de l’Arctique et protégeant la souveraineté canadienne. »

Dan Goldberg

Président et chef de la direction de Télésat

« L'annonce d'aujourd'hui met en évidence l'engagement du Canada à doter ses forces armées des outils dont elles ont besoin pour mener à bien leurs opérations dans le Nord et ailleurs. Grâce à cet investissement stratégique dans les communications militaires par satellite, non seulement nous renforçons la capacité des Forces armées canadiennes à assurer des communications fiables et sécurisées dans les régions éloignées, mais aussi nous soutenons l'innovation et la création d'emplois au Canada. Ce projet démontre en quoi des approvisionnements modernes et tournés vers l'avenir peuvent se traduire par l'excellence opérationnelle et des retombées économiques à long terme pour la population canadienne. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le Projet de communications par satellite améliorées – Polaire marque une avancée cruciale pour la défense et la souveraineté du Canada, en particulier dans nos régions arctiques et nordiques. En investissant dans des communications satellitaires de pointe, nous dotons les Forces armées canadiennes de capacités sécurisées, résilientes et modernes — leur permettant de protéger notre espace aérien, de réagir rapidement aux menaces émergentes et de soutenir les communautés dans l’Arctique et le Nord.

Cet investissement réaffirme également l'engagement indéfectible du Canada envers ses principaux partenaires, notamment le Commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord et l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Il souligne également notre détermination à atteindre nos objectifs en matière de défense souveraine, tels qu'énoncés dans la politique de défense du Canada, Notre Nord, fort et libre. »

L’honorable David McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Je suis fier d'annoncer le partenariat stratégique pour le Projet de communications par satellite améliorées – Polaire, lequel est dirigé par l'Agence de l'investissement pour la défense dans le cadre du mandat dont je suis investi, celui de mettre en place les capacités dont les Forces armées canadiennes ont besoin pour protéger notre souveraineté. Cet investissement destiné à renforcer notre sécurité et nos opérations dans l'Arctique s'appuiera sur l'expertise canadienne et créera des emplois de grande qualité dans tout le pays. Avec l'apport de nos partenaires canadiens de l'industrie, Télésat et MDA Space, le projet permettra de mettre en place des capacités de communication militaire par satellite solides et sécurisées grâce auxquelles nos forces pourront demeurer en contact dans les régions vastes et éloignées. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Ce partenariat stratégique conclu au titre du Projet de communications par satellite améliorées – Polaire permettra de renforcer les capacités souveraines du Canada en matière de communications par satellite, qui sont essentielles pour la tenue d’activités fiables dans l’Arctique et la sécurité nationale. Dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques, ce projet va créer des emplois de grande valeur, susciter des investissements ciblés, et accroître l’innovation dans les secteurs canadiens de l’espace et de la défense, y compris au sein des petites et moyennes entreprises. Nous investissons dans l’expertise, la capacité et le leadership du Canada en matière de technologies spatiales pour qu’il puisse se tailler une place et livrer concurrence sur la scène mondiale. »

L’honorable Mélanie Joly

Ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

A propos de Télésat

Forte d'un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et d'un service à la clientèle à la pointe de l'industrie, la société Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l’un des plus grands opérateurs de satellites au monde et parmi les plus innovants. Télésat collabore étroitement avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité critiques qui relèvent les défis de communication les plus complexes au monde, offrant ainsi des avantages puissants qui améliorent les opérations de ses clients et stimulent une croissance rentable.

Toujours en quête d’innovation pour répondre aux besoins de connectivité de demain, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) ultramoderne de l’entreprise, a été optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des télécommunications, des gouvernements ainsi que des secteurs maritime et aéronautique. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité satellitaire mondiale grâce à des liaisons omniprésentes, abordables, de grande capacité, sécurisées et résilientes, avec des vitesses comparables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur X, LinkedIn ou visitez www.telesat.com.



Déclaration de règle refuge par rapport aux énoncés prospectifs de Télésat

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui ne sont pas fondées sur des faits historiques et qui constituent des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’elles sont utilisées dans le présent document, les déclarations qui ne sont pas de nature historique, ou qui contiennent le mot « sera », ou des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Des exemples de déclarations prospectives dans ce communiqué de presse sont, parmi autres, les déclarations faites à l’égard du développement et la fourniture de capacité MILSATCOM aux forces armés canadienne et le rôle que jouera Télésat dans le PCSA-P.

De plus, Télésat ou ses représentants ont fait ou peuvent faire, oralement ou par écrit, des déclarations prospectives, ou ont fourni des informations prospectives qui peuvent être incluses dans diverses déclarations effectuées de temps à autre auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, parmi autres documents, ainsi que dans des communiqués de presse ou des déclarations orales faites avec l’approbation d’un dirigeant autorisé de Télésat.

Ces déclarations prospectives et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performance future ou événements futurs. Elles sont basées sur les attentes actuelles de Télésat et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de Télésat, sont difficiles à prévoir et pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux exprimés, inférés ou prévus dans les déclarations prospectives et les informations prospectives.

Les risques et incertitudes connus qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels diffèrent de manière importante à ceux exprimés dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter: les risques associés à comment les projets du PCSA-P seront élaborés, mis en œuvre, et distribués, incluant comment le capital pourrait être investi dans ou par l’entremise de Télésat ou une autre entité, s’il y a lieu; les risques associés aux accords de partenariat stratégiques, incluant la dépendance sur les partenaires stratégiques; les risques que le partenariat stratégique ne se réalisera pas ou qu’il n’atteindra pas ses objectifs déclarés; les risques que les buts proposés pour le partenariat stratégique coûteront plus qu’anticipé; les risque politiques et économiques généraux; les risques liés à l’exploitation de satellites et à la fourniture de services satellitaires, y compris les retards de construction ou de lancement des satellites, les échecs de lancement, les défaillances en orbite, la performance réduite des satellites ou la dépendance à l’égard de grands clients; les obstacles technologiques, y compris le développement et le déploiement par Télésat et ses sous-traitants des nouvelles technologies; les risques liés aux facteurs financiers, y compris les fluctuations des marchés financiers mondiaux, l’accès au capital pour mettre en œuvre notre stratégie et de refinancer notre dette GEO, la volatilité des valeurs mobilières dans un secteur où les valeurs peuvent être influencées par des facteurs économiques et autres échappant au contrôle de Télésat, l’inflation, la hausse ou le maintien prolongé des taux d’intérêt élevés, les fluctuations des taux de change et les tarifs douaniers ; la concurrence, et les risques liés à la réglementation gouvernementale nationale et étrangère, y compris les restrictions et la réglementation gouvernementale.

En plus des risques et incertitudes notés ci-dessus, Télésat a pris en compte certains facteurs ou présomptions importantes en développant les déclarations prospectives et informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, dont: les coûts et dépenses anticipées, la capacité à Télésat de déployer avec succès une constellation mondiale avancée de satellites LEO et le calendrier de ce déploiement ; la capacité de Télésat à satisfaire aux conditions pour l’avance des prêts dans le cadre des accords de financement de la constellation ; la disponibilité des services et des composantes provenant des chaînes d’approvisionnement de Télésat et de ses sous-traitants ; l’habileté de Télésat à développer des capacités commerciales et opérationnelles importantes ; l’accès à une licence d’utilisation du spectre en orbite pour fournir efficacement des services et l’accès à des marchés géographiques suffisants pour vendre ces services ; et la capacité d’accroître l’utilisation des satellites existants de Télésat.

La liste ci-dessus des facteurs importants n’est pas exhaustive. Les investisseurs devraient examiner les autres facteurs de risque abordés dans le rapport annuel de Télésat Corporation sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 27 mars 2025 auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur le Système de recherche électronique de documents (« SEDAR+ »), et accessible sur le site Web de la SEC à www.sec.gov et sur le site Web de SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Toutes les déclarations faites dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à la date indiquée au début de ce communiqué. Télésat n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations faites dans ce communiqué si des faits ou des circonstances changent après la date de ce communiqué.