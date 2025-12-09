Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

9.12.2025 klo 16.15

Lassila & Tikanoja on hakenut Uuden Lassila & Tikanojan listausta Nasdaq Helsinkiin

Lassila & Tikanoja Oyj (”Lassila & Tikanoja”) tiedotti 7.8.2025 Lassila & Tikanojan osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) hyväksymisestä. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Lassila & Tikanojan varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa, siirtyvät selvitysmenettelyttä perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Lassila & Tikanoja Oyj (”Uusi Lassila & Tikanoja”) (”Jakautuminen”).

Lassila & Tikanojan 4.12.2025 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti Jakautumisesta Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Lassila & Tikanojan osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Uuden Lassila & Tikanojan uuden osakkeen jokaista omistamaansa Lassila & Tikanojan osaketta kohden.

Lassila & Tikanoja on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Jakautumisen täytäntöönpano odotetaan tulevan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin arviolta 31.12.2025, ja kaupankäynnin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 2.1.2026 kaupankäyntitunnuksella ”LASTIK”. Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden ISIN-tunnus tulee olemaan FI4000592472. Jakautumisen täytäntöönpanon myötä Lassila & Tikanojan nimeksi tulee Luotea Oyj, osakkeiden uudeksi ISIN-tunnukseksi FI4000592464 ja kaupankäyntitunnukseksi ”LUOTEA”.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, puh. 010 636 2810

Joni Sorsanen, talousjohtaja, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.



