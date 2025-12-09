Déclarations de Nexans au sujet du projet Great Sea Interconnector



Paris, le 9 décembre 2025

Rumeurs au sujet du projet Great Sea Interconnector

En réponse à des articles récemment parus dans des médias locaux chypriotes au sujet du projet Great Sea Interconnector, Nexans réaffirme qu’il poursuit l’exécution du projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies avec son client. Dans des projets de cette nature et de cette envergure, ces étapes peuvent être ajustées au fil du temps.

Depuis le lancement du projet Great Sea Interconnector, Nexans continue d’accompagner son client et a reçu des paiements substantiels ayant permis la fabrication du câble Great Sea Interconnector. Grâce à cela, le Groupe élimine tout risque financier en cas d’ajustements du projet.

