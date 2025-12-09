Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2026 finansiniais metais

2026 finansiniais metais (nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:
- 2025 m. gruodžio 30 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2026 m. kovo 31 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinė vadovybės ataskaita;
- 2026 m. birželio 30 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2026 m. spalio 30 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2026 m. lapkričio 30 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinė vadovybės ataskaita.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 (5) 2525700