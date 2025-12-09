Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 133355/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 2.81 EUR
(2): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 2100 Keskihinta: 2.80524 EUR