La Fondation de la famille Myhal s’engage à faire un don jumelé d’un million de dollars en soutien à la Campagne des fêtes de la Fondation Canada-Ukraine

TORONTO, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Canada-Ukraine (FCU) a récemment lancé sa Campagne des fêtes 2025 sous le thème « Un peu de magie des fêtes peut aller loin » afin d’apporter cet hiver une aide humanitaire essentielle aux personnes touchées par la guerre de la Russie et par les attaques incessantes de missiles. Grâce à l’Appel humanitaire pour l’Ukraine de la FCU et du CUC (AHU), une initiative conjointe avec le Congrès des Ukrainiens Canadiens (CUC) , des dons permettent de fournir des produits de première nécessité comme des générateurs de secours pour les hôpitaux, du matériel pour se chauffer, de la nourriture, des trousses d’hygiène et des abris sûrs pour les familles qui doivent affronter la rigueur du froid hivernal en Ukraine.





La campagne est une invitation à apporter un peu de lumière aux Ukrainiens, tant au sens littéral comme au sens figuré, alors qu’ils vivent leur quatrième hiver depuis le début du conflit. Les attaques visant les infrastructures électriques essentielles du pays privent des familles entières de courant de manière prolongée, le froid et l’obscurité étant utilisés pour miner la résilience de l’Ukraine.

La campagne bénéficie désormais d’un effet amplificateur grâce à la promesse de dons au pouvoir transformateur de la Fondation de la famille Myhal. Cette dernière fera un don équivalent à chaque don effectué du 9 décembre 2025 au 12 janvier 2026 à hauteur d’un million de dollars. Chaque dollar versé au cours de la période sera doublé, apportant ainsi encore plus d’aide d’urgence aux personnes en Ukraine. Grâce à ce jumelage généreux, la Campagne des fêtes 2025 offre aux familles et entreprises canadiennes un moyen concret d’avoir une portée immédiate.

« Depuis quatre ans, la générosité des Canadiennes et Canadiens a permis de fournir un soutien vital à des familles et des communautés à travers toute l’Ukraine », a déclaré Valeriy Kostyuk, directeur général de la Fondation Canada-Ukraine. « Grâce au cadeau incroyable de don jumelé de la Fondation de la famille Myhal, chaque don pourra aller encore plus loin afin de partager un peu de la magie des fêtes et de fournir de la chaleur, un sentiment de sécurité et de l’espoir aux personnes qui en ont le plus besoin ».

« La Fondation de la famille Myhal entretient une relation profonde de longue date avec la Fondation Canada-Ukraine, et nous sommes fiers de pouvoir à nouveau renforcer ce partenariat avec ce don jumelé à hauteur d’un million de dollars », a ajouté Rayla Myhal, présidente et directrice de la Fondation de la famille Myhal. « Depuis l’invasion à grande échelle de la Russie, le besoin d’aide ne s’est jamais autant fait ressentir et nous espérons que cette initiative inspire d’autres personnes à doubler la valeur de leur don et contribue à répondre aux besoins en aide humanitaire en Ukraine cet hiver ».

Un peu de magie des fêtes peut aller loin. Votre générosité éclaire la vie des Ukrainiens quand ils en ont le plus besoin. Vous pouvez faire vos dons en ligne sur : Campagne des fêtes

Médias sociaux :

Instagram : @ canadaukrainefoundation

Facebook : @cufoundation

LinkedIn : @canada-ukraine-foundation

YouTube : @canada-ukrainefoundation2010

Relations médias :

Zai Karim zai@kaphacommunications.com - 647-983-6669

Shannon Kenney shannon@kaphacommunications.com - 416-770-0359

À propos de la Fondation Canada-Ukraine

Fondée en 1995 lors du 18e Congrès des Ukrainiens-Canadiens (CUC), la Fondation Canada-Ukraine (FCU) a été créée pour coordonner, développer et fournir de l'aide humanitaire de la part des Canadiennes et Canadiens à l'attention de l’Ukraine. La FCU continue de jouer un rôle essentiel en tant qu’organisme de bienfaisance national, dont l’objectif est de surveiller, promouvoir et soutenir des initiatives d'aide humanitaire. Sa mission consiste entre autres à évaluer des projets, favoriser la collaboration entre les organismes fournissant de l'aide, établir des priorités stratégiques et s'assurer que les ressources soient affectées à des domaines où leur portée puisse être maximisée. La FCU assure également un rôle de lieu d’échange pour les personnes et organismes des secteurs communautaire, privé et public qui ont à cœur de soutenir l'Ukraine. Outre son action à l'étranger, la FCU appuie également des initiatives liées à ces objectifs et activités au Canada. cufoundation.ca/fr

À propos de la Fondation de la famille Myhal (Myhal Family Foundation)

La Fondation de la famille Myhal est une fondation privée basée en Ontario. À travers leur Fondation, les Myhal se consacrent au développement de l'éducation, des soins en matière de santé, des services sociaux, des arts et de la culture, en mettant particulièrement l'accent sur un soutien aux communautés ukrainiennes au Canada et à l'étranger. Au fil des ans, la Fondation a fait des dons vecteurs de changement à des institutions telles que le Niagara College et le centre de santé St. Joseph's Health Centre, et elle a apporté un soutien d’une valeur de plusieurs millions de dollars à la Fondation Canada-Ukraine pour ses efforts d'aide humanitaire en Ukraine.

À propos de l’Appel humanitaire pour l’Ukraine de la FCU et du CUC (AHU)

Lancé en 2022, l’Appel humanitaire pour l’Ukraine a été conjointement établi par la Fondation Canada-Ukraine (FCU) et le Congrès des Ukrainiens-Canadiens (CUC) afin de coordonner une aide humanitaire rapide et efficace en réponse à l’invasion à grande échelle de la Russie e Ukraine. Ses efforts se portent sur l’aide aux personnes déplacées, les soins médicaux, les hébergements d’urgence et la sécurité alimentaire, à la fois en Ukraine et en Europe et au Canada où ces personnes ont cherché refuge. À ce jour, l'AHU a fourni près de 100 millions de dollars d'aide humanitaire, au bénéfice de plus de 6 millions de personnes à travers plus de 300 projets.

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc9fa549-3e97-4fa9-bdf6-f8d1512d2be5/fr

Une vidéo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1ec7573-2c7a-4bb9-8c88-7a0dd66530fe