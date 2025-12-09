SignWell lanza firmas electrónicas compatibles con la NOM-151 en México

CIUDAD DE MÉXICO, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las empresas en México ahora cuentan con una forma más simple y asequible de firmar documentos legalmente en línea. SignWell, una de las plataformas de firmas electrónicas más confiables del mundo —utilizada por más de 65.000 empresas a nivel global—, ya ofrece firmas electrónicas compatibles con la NOM-151, garantizando su validez legal conforme a la normativa mexicana.

A medida que más negocios en México digitalizan sus procesos para ahorrar tiempo y reducir el uso de papel, el cumplimiento de la NOM-151, la norma federal que garantiza la integridad de los datos en registros electrónicos, se ha vuelto un requisito clave. SignWell cumple ahora con esta norma, ofreciendo una alternativa hasta 75% más económica que los proveedores tradicionales.

“Creamos SignWell para que las firmas electrónicas seguras y legalmente válidas fueran accesibles para todos, sin complejidad ni precios de nivel empresarial”, comentó Sam Wehbe, CEO de SignWell. “Traer cumplimiento a la NOM-151 en México es una extensión natural de esa misión. Ahora, las empresas mexicanas pueden cerrar contratos más rápido, con seguridad y a bajo costo.”

A diferencia de otras herramientas que requieren configuraciones complejas o planes empresariales costosos, SignWell ofrece una solución sencilla, segura y asequible que cumple con la legislación mexicana.

SignWell ya está transformando la forma en que se firman documentos en todo el mundo. Y ahora, las empresas en México cuentan con una alternativa accesible, confiable y pensada para ser fácil de usar y totalmente transparente.

Para las organizaciones que buscan firmar contratos en línea, cumplir con la NOM-151 y olvidarse del papeleo, SignWell ya está disponible en México y listo para ayudar.

Acerca de SignWell

SignWell es una plataforma de firmas electrónicas y gestión de flujos de trabajo utilizada por decenas de miles de empresas en todo el mundo. Con firmas legalmente vinculantes, cumplimiento SOC 2 Tipo II líder en la industria, y soporte al cliente incluido para todos los usuarios, SignWell elimina cuellos de botella en la gestión diaria de documentos —mientras ayuda a reducir costos y riesgos. Más información en: www.signwell.com