Reply obtient la spécialisation AWS Agentic AI et est nommé Implementation Partner pour Amazon Bedrock AgentCore

TURIN, Italie, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reply [EXM, STAR : REY] a annoncé avoir obtenu la spécialisation AWS Agentic AI. Cette reconnaissance positionne Reply et ses sociétés spécialisées dans les technologies AWS - Data Reply et Storm Reply - parmi les partenaires AWS capables d'aider leurs clients à déployer des systèmes d'IA intelligents et autonomes, capables de réfléchir, de planifier et d'agir de manière autonome pour exécuter des processus métier complexes.

Cette spécialisation renforce encore davantage l'expertise de longue date de Reply dans les technologies AWS et sa capacité à fournir des systèmes d'IA autonomes prêts à l'emploi basés sur des Amazon Bedrock Agents et les frameworks natifs AWS, permettant ainsi aux clients d'aller au-delà de l'expérimentation et de déployer des solutions agentiques qui génèrent une valeur commerciale mesurable.

De plus, Reply a été désigné comme Implementation Partner pour le lancement d'Amazon Bedrock AgentCore, la nouvelle plateforme qui permet le développement et l'exploitation d'agents IA évolutifs intégrés aux données et aux systèmes d'entreprise. Grâce à Amazon Bedrock AgentCore, les organisations peuvent simplifier et sécuriser le développement d'agents intelligents à grande échelle, interagir avec les systèmes d'entreprise, analyser les données en temps réel et automatiser des processus complexes. En tant que l'un des premiers partenaires de mise en œuvre d'Amazon Bedrock AgentCore, Reply peut aider ses clients à adopter l'intelligence artificielle grâce à des solutions autonomes et intégrées capables de raisonner, de planifier, de collaborer, d'utiliser des outils, d'exécuter des tâches et de s'améliorer en permanence.

Un exemple récent est la collaboration entre Data Reply et Totemia, une plateforme française de vacances en ligne, où Amazon Bedrock AgentCore a été utilisé pour créer un agent conversationnel qui optimise la recherche et la réservation de voyages. La solution s'adapte automatiquement aux pics de demande, améliorant ainsi les performances et la continuité du service, tandis que l'architecture agentique réduit les temps de réponse et devrait augmenter le taux de réservation de 40 %.

Ensemble, ces distinctions renforcent l'engagement de Reply à aider les entreprises à adopter des solutions d'IA avancées, en tirant parti de sa capacité à combiner l'excellence technologique et une expertise approfondie du secteur pour offrir de la valeur ajoutée, de l'expérimentation au déploiement à l'échelle de l'entreprise.

Apprenez-en davantage sur la collaboration entre Reply et AWS ici .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6abc978e-46a2-45f2-b901-f67556fd5301/fr