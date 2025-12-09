GROUPE PARTOUCHE : Performance soutenue sur l’exercice 2025 - Chiffre d’affaires de 460,2 M€ en progression de +6,0 %

Performance soutenue sur l’exercice 2025

Chiffre d’affaires de 460,2 M€ en progression de +6,0 %

Paris, le 9 décembre 2025, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2025 (août à octobre 2025) et pour l’exercice complet (novembre 2024 à octobre 2025).

Chiffre d’affaires annuel porté par toutes les activités

Pour l’exercice 2025, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 748,3 M€, en hausse de +5,1 %, contre 712,3 M€ un an plus tôt. La rénovation de trois des plus importants casinos à Annemasse, Divonne et La Tour-de-Salvagny en 2024 a porté ses fruits puisque leur PBJ a enregistré une progression soutenue de respectivement +20,9 %, +17,7 % et +15,0 %. Au 4ème trimestre 2025, le PBJ progresse de +6,4 % à 197,8 M€ (contre 186,0 M€ au T4 2024).

En France, le PBJ annuel bénéficie d’une fréquentation en hausse de +4,9 % et croît de +5,2 % à 669,4 M€ (contre 636,1 M€ en 2024). Le PBJ de toutes les formes de jeux s’améliore : +3,7 % pour le PBJ des machines à sous à 522,6 M€ (vs 504,0 M€ en 2024), +10,6 % pour le PBJ des jeux de table électroniques à 86,9 M€ (vs 78,6 M€ en 2024) et +12,0 % pour le PBJ des jeux de table non électroniques à 59,9 M€ (vs 53,5 M€ en 2024). Au T4 2025, le PBJ augmente de +6,1 % à 177,0 M€ contre 166,9 M€ un an plus tôt.

À l’international, le PBJ annuel est en hausse de +3,5 % sur un an, à 78,9 M€ contre 76,3 M€ un an plus tôt, intégrant un effet de change favorable de +1,4 M€ lié au casino de Meyrin en Suisse. Le PBJ des machines à sous progresse de +3,1 % à 40,7 M€ (vs 39,5 M€ en 2024), ainsi que celui des jeux traditionnels (+3,8 % à 38,2 M€ vs 36,8 M€ en 2024) porté par les jeux online suisses (+7,9 % à 25,4 M€). Au T4 2025, le PBJ ressort à 20,8 M€ soit +9,0 % vs T4 2024 (19,1 M€).

À périmètre constant, sans l’acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette intervenue le 28 février 2025 et l’ouverture du casino de Cotonou au Bénin le 28 janvier 2025, le PBJ croit de +3,0 % à 734,1 M€ (vs 712,3 M€ en 2024).

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux s’élève à 352,4 M€ sur 12 mois, en croissance de +4,0 % par rapport à 2024 (contre 338,7 M€ en 2024). Au 4ème trimestre 2025, il ressort à 83,3 M€ (+4,6 % vs T4 2024, 79,7 M€).

Le chiffre d’affaires hors-jeux s’inscrit en hausse de +12,4 % à 110,7 M€ (98,5 M€ en 2024), porté par le chiffre d’affaires hors jeux des casinos (65,5 M€, +17,5 %) incluant notamment le chiffre d’affaires des jeux online de la filiale belge Casino de Middelkerke (2,8 M€, en hausse de +88,0 %). Le secteur Autres progresse (+18,6 %) à 13,8 M€ essentiellement grâce à la belle performance de la Plage Copal Beach à Cannes (+75,9 %).

Au total, le chiffre d’affaires annuel 2025 s’établit à 460,2 M€ en hausse de +6,0 % par rapport à 2024, la croissance au T4 2025 restant solide.

Refinancement – Nouveau crédit syndiqué

Groupe Partouche a mis en place un crédit de refinancement syndiqué d’une maturité de 6 ans amortissable, ainsi qu’une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80 M€. Le Groupe se refinance ainsi auprès d’un pool bancaire composé de six partenaires historiques, rejoint par deux nouvelles banques.

Le produit de l’opération a été consacré au refinancement du crédit syndiqué existant (23,5 M€, échéances 18 juillet 2026 et 18 octobre 2025 pour la partie revolving) et du PGE (3,8 M€), permettant d’allonger ainsi la maturité moyenne de sa dette.

Partenariat Must Group

Créé en 2024, Must Group (dont Groupe Partouche détient 40%) signe une très bonne année.

Son adresse emblématique, le Copal Beach de Cannes, a ainsi réalisé pour sa première année d’exploitation complète un chiffre d’affaires de 5,4 M€, confirmant le succès de son concept.

Portée par trois projets parisiens, l’année 2026 marquera une nouvelle étape dans son plan de développement avec la réouverture du restaurant Doobie’s, la modernisation du club Medellín et la création d’un nouveau lieu de vie Place des Victoires :

Doobie’s renaîtra début 2026 en restaurant-maison de collectionneur de 400 m², offrant une expérience immersive au cœur du 8ᵉ arrondissement. Le lieu plongera ses visiteurs dans un univers inspiré des grandes maisons de couture et des clubs privés new-yorkais ;

repris en 2025, le club Medellín enregistre une croissance de +3 % de son chiffre d’affaires et amorce une nouvelle phase de structuration. Des travaux sont prévus à l’été 2026 pour renforcer son identité et enrichir l’expérience client ;

un café-restaurant, conçu avec le designer Ora Ito, ouvrira au T2 2026, devenant ainsi le premier établissement de ce type sur une place royale à Paris.





Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2025 - mardi 27 janvier 2026, après bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2025 2024 Variation Premier trimestre (novembre N-1 à janvier N) 126,4 118,7 +6,5% Deuxième trimestre (février à avril) 106,9 101,9 +4,9% Troisième trimestre (mai à juillet) 114,5 106,7 +7,3% Quatrième trimestre (août à octobre) 112,4 107,0 +5,1% Chiffre d'affaires total consolidé 460,2 434,3 +6,0%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 197,8 186,0 +6,4% Prélèvements -114,5 -106,3 +7,7% Produit Net des Jeux (PNJ) 83,3 79,7 +4,6% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 29,7 27,9 +6,3% Programme de fidélisation -0,6 -0,6 -3,3% Chiffre d'affaires total consolidé 112,4 107,0 +5,1%

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 748,3 712,3 +5,1% Prélèvements -395,9 -373,7 +6,0% Produit Net des Jeux (PNJ) 352,4 338,7 +4,0% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 110,7 98,5 +12,4% Programme de fidélisation -2,9 -2,9 +1,4% Chiffre d'affaires total consolidé 460,2 434,3 +6,0%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 100,0 94,4 +5,9% Hôtels 8,7 9,0 -3,6% Autres 3,8 3,5 +6,2% Chiffre d'affaires total consolidé 112,4 107,0 +5,1%

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 415,0 391,5 +6,0% Hôtels 31,4 31,2 +0,8% Autres 13,8 11,6 +18,7% Chiffre d'affaires total consolidé 460,2 434,3 +6,0%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS). Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe