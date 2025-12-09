IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 49 - 2025

| Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Décembre au 05 Décembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/12/2025
|FR0010259150
|200
|124,05000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/12/2025
|FR0010259150
|831
|123,81540
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/12/2025
|FR0010259150
|100
|124,40000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/12/2025
|FR0010259150
|1897
|124,16958
|XPAR
|3028
|124,07209
Pièce jointe