IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 49 - 2025

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Décembre au 05 Décembre 2025
             
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/12/2025 FR0010259150 200 124,05000 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/12/2025 FR0010259150 831 123,81540 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/12/2025 FR0010259150 100 124,40000 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/12/2025 FR0010259150 1897 124,16958 XPAR
        3028 124,07209  

Pièce jointe


Attachments

FR_IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 49_2025

Recommended Reading