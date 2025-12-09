L’application EXIT Life Ready : Planifiez aujourd’hui pour un avenir serein, où que la vie vous mène

SUDBURY, Ontario, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’application EXIT Life Ready est une solution tout-en-un pour organiser votre plan de fin de vie, vous préparer aux urgences, stocker vos documents juridiques et honorer votre héritage – des décisions médicales et volontés finales aux souvenirs et messages pour vos proches. Que vous voyagiez à travers les mers ou que vous soyez au chevet d’un proche, l’application EXIT Life Ready simplifie chaque étape du processus.

Que vous travailliez avec un planificateur successoral, une doula de fin de vie, des aidants, ou que vous gériez vos affaires seul, EXIT vous donne le contrôle de votre héritage. Elle agit comme votre coffre-fort numérique, rendant la planification de fin de vie simple et structurée. En offrant à votre famille la tranquillité d’esprit de savoir que vos décisions médicales et volontés personnelles sont clairement établies, vous réduisez les charges et le stress.

Fonctionnalités clés :

Stockage sécurisé pour les testaments, les procurations, les directives anticipées et les directives médicales

Liste de contrôle guidée pour la planification de fin de vie

Téléversement de recettes d’héritage, récits personnels, déclarations personnelles de volontés et albums photo

Enregistrement de votre vidéo d’héritage

Outils pour la planification avancée des soins, les démarches palliatives, les déclarations anticipées, les décisions anticipées et les plans de fin de vie

Partage simplifié avec les aidants, les proches et votre exécuteur numérique

Conçue pour toutes les étapes de la vie – pas seulement la fin

À propos de l’application EXIT Life Ready :

EXIT Life Ready est reconnue comme une application pour aidants, une application d’héritage et une application de planification de fin de vie. Elle est idéale pour toute personne qui travaille avec un planificateur successoral, une doula de fin de vie, des aidants, ou qui crée son propre plan de fin de vie. La planification peut inclure la planification avancée des soins, une liste de contrôle de vie, la rédaction d’un testament, la préparation de l’avenir, la recherche d’une doula de fin de vie, la désignation d’un exécuteur numérique et la création d’un plan de fin de vie.

Foire aux questions sur la planification de fin de vie

Que comprend la planification pour l’avenir ?

La planification d’héritage ou la planification avancée des soins comprend l’établissement d’une liste de contrôle de vie, le travail avec un planificateur successoral ou un avocat pour rédiger un testament et créer une procuration, la désignation d’un exécuteur numérique et l’enregistrement d’une vidéo d’héritage. Se préparer à la mort n’a pas besoin d’être morbide ; cela peut être un moment pour célébrer la vie grâce à des vidéos d’héritage, des recettes d’héritage et une déclaration personnelle de volontés qui honore vos volontés finales. Vous pouvez aussi vous préparer en élaborant un plan de fin de vie, en trouvant une doula de fin de vie, en prenant des décisions médicales à l’avance et en réfléchissant à vos directives anticipées. L’application soutient les démarches palliatives afin de garantir confort et dignité pendant les soins.

Que peut inclure la planification d’héritage ?

La planification d’héritage vous apporte la tranquillité d’esprit en honorant vos volontés finales. Vous pouvez y inclure l’histoire et les valeurs de votre famille, des vidéos d’héritage, la documentation de vos volontés finales, la rédaction d’un testament, l’identification de vos aidants et le téléversement de votre plan successoral. Les déclarations et les décisions anticipées documentent précisément vos préférences de soins, en particulier pour les démarches palliatives et les autres choix de fin de vie. Les aidants peuvent accéder facilement à ces documents via l’application, ce qui garantit que vos volontés sont suivies à la lettre.

Comment se préparer à la mort ?

Se préparer à la mort peut être émotionnel, mais n’a pas besoin d’être accablant. Il s’agit de planifier l’avenir à l’aide d’outils qui soutiennent votre déclaration personnelle de volontés, vos directives anticipées et vos démarches palliatives. Des déclarations anticipées et des décisions anticipées claires aident les aidants et les proches à comprendre et respecter vos choix. Être organisé dans votre planification d’héritage apporte une grande paix intérieure et vous permet de vous concentrer sur le fait de vivre pleinement.

Les aidants jouent un rôle essentiel pour mettre en œuvre vos décisions anticipées et honorer votre déclaration personnelle de volonté. EXIT Life Ready facilite le partage sécurisé de ces documents avec les aidants, les professionnels de santé et les proches. Le suivi des démarches palliatives et des préférences de soins est également simple, afin que toutes les personnes impliquées disposent de clarté et de tranquillité d’esprit.

