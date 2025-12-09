Ageas plaatst met succes EUR 450 miljoen aan Restricted Tier 1 Notes

Ageas SA/NV plaatste vandaag met succes achtergestelde schuldeffecten in de vorm van Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Temporary Write-Down Restricted Tier 1 Notes (de “Notes”) voor een totaalbedrag van EUR 450 miljoen. De uitgifte kende ruime belangstelling en werd meer dan vijf keer overingeschreven.

De Notes zullen worden uitgegeven in coupures van EUR 200.000 aan een heruitgifteprijs van 100 met een vaste couponrente van 5,875% jaarlijks betaalbaar met reset op 20 november 2034 (geen step-up) en daarna om de 5 jaar. De Notes hebben geen geplande vervaldatum en kunnen, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, niet worden terugbetaald door ageas SA/NV vóór de periode van zes maanden voorafgaand aan 20 november 2034.

De Notes zullen in aanmerking komen als Restricted Tier 1-kapitaal voor zowel Ageas Groep als ageas SA/NV volgens de Europese kapitaalvereisten voor verzekeraars onder Solvency II en worden naar verwachting beoordeeld BBB+ door Standard & Poor’s en BBB+ door Fitch.

Er is een aanvraag ingediend om de Notes op te nemen op de officiële lijst en toegelaten te worden tot de verhandeling op de Euro MTF-markt van de Luxemburgse Effectenbeurs. De Notes worden naar verwachting afgewikkeld op 16 december 2025.

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Notes zal door ageas SA/NV worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de kapitaalstructuur van de Ageas Group te optimaliseren, waarmee gedeeltelijk instrumenten worden vervangen die niet langer in aanmerking komen onder de Solvency II-grandfatheringbepalingen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met Belgische roots en 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

