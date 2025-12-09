Ipsos – Evolution de l’organisation

Paris, 9 décembre 2025 - Dan Lévy, Directeur Financier du Groupe Ipsos, quittera prochainement ses fonctions et poursuivra de nouvelles opportunités à l’extérieur du Groupe.

Ipsos remercie Dan pour sa contribution au cours des trois dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses futurs projets.

Olivier Champourlier, actuellement Directeur du Contrôle de Gestion Groupe chez Ipsos, assume à effet immédiat le rôle de Directeur Financier par intérim. Il a précédemment été Directeur de la Consolidation, de la Comptabilité et de la Fiscalité du Groupe, et Directeur Financier pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Le processus de sélection du nouveau Directeur Financier du Groupe est engagé.

