Diagnos annonce la clôture d'un placement privé sursouscrit de 4 millions de dollars mené par Centurion One Capital

Pas pour distribution aux services de presse des États-Unis ni pour diffusion aux États-Unis.

BROSSARD, Québec, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSXV : ADK et OTCQB : DGNOF) est heureuse d'annoncer la clôture réussie de son placement privé élargi précédemment annoncé (l'« offre ») de parts de la société (les « unités »). Au total, 13 337 262 unités, y compris l'exercice de l'option de surallocation, ont été vendues dans le cadre de l'offre au prix de 0,30 $ par unité (le « prix d'émission »), pour un produit brut total de 4 001 178,60 $.

Le placement a été dirigé par Centurion One Capital Corp. à titre de chef de file et de seul teneur de livres (le « chef de file »). Borden Ladner Gervais LLP a agi à titre de conseiller juridique de la société, et MLT Aikins LLP a agi à titre de conseiller juridique du chef de file dans le cadre du placement.

André Larente, président de la société, a déclaré : « DIAGNOS est très heureuse d'annoncer la clôture de ce financement sursouscrit. Centurion One Capital a ancré la ronde de financement et réuni un groupe exceptionnel d'investisseurs stratégiques. Son équipe de classe mondiale a exécuté le projet à la perfection, nous permettant de tirer parti de la forte demande des investisseurs pour mener à bien l'offre sur une base élargie. Le produit net servira à soutenir l'avancement d'initiatives réglementaires clés auprès de Santé Canada et de la FDA, à accélérer le développement de produits et à étendre les déploiements commerciaux. Ces capitaux supplémentaires renforcent notre capacité à offrir une valeur à long terme à nos actionnaires. »

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire du capital de la société (chacune, une « action ») et d'un bon de souscription d'actions (chacun, un « bon »). Les actions et les bons devant être émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de rétention réglementaire de quatre (4) mois et un jour à compter de la date de clôture, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable, laquelle prendra fin le 6 avril 2026. Chaque bon donnera à son détenteur le droit d'acheter une action supplémentaire au prix de 0,40 $ pendant une période de dix-huit (18) mois suivant la date de clôture (telle que définie dans les présentes).

Le produit net tiré du placement sera affecté aux affaires réglementaires, au développement de produits, au développement commercial et aux besoins généraux de l'entreprise.

Dans le cadre du placement, la Société a versé une commission en espèces de 153 974,40 $, émis 666,863 unités en lien avec un frais de financement corporatif et émis 513 248 bons de souscription de courtier (les « bons de souscription de courtier »). Chaque bon de souscription de courtier donne à son détenteur le droit d'acquérir une unité au prix d'émission à tout moment jusqu'au 6 juin 2027 inclus.

Les titres qui seront émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Certaines parties liées à la Société ont participé au placement, soit 2 administrateurs et 1 dirigeant, acquièrent un total de 316,665 unités aux mêmes conditions que les autres souscripteurs. La participation au placement de ces parties liées à la Société constitue une « opération entre parties liées » au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« MI 61-101 »). La Société se prévaut des exemptions prévues par le Règlement 61-101 en matière d'évaluation formelle et d'approbation par les actionnaires minoritaires. La Société s'est prévalue des articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 pour obtenir des dispenses des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des unités ni la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour les unités, dans la mesure où elle concerne les parties liées, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou s'ils bénéficient d'une exemption d'enregistrement.

À PROPOS DE DIAGNOS INC.

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse dédiée à la détection précoce de problèmes de santé oculaire graves. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux professionnels de la santé pour améliorer la précision du diagnostic, simplifier les flux de travail et améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

Des informations supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedarplus.com.

À PROPOS DE CENTURION ONE CAPITAL CORP.

La mission de Centurion One Capital est de propulser les entrepreneurs les plus visionnaires du monde pour relever les plus grands défis de demain, en alimentant leurs ambitions par un capital transformateur, une expertise inégalée et un réseau mondial de connexions influentes. Chaque interaction est guidée par nos valeurs fondamentales de respect, d'intégrité, d'engagement, d'excellence dans l'exécution et de performance sans compromis. Nous réalisons des investissements principaux, en nous appuyant sur les principes établis de banque d'affaires, où des incitatifs alignés forgent des partenariats durables. Centurion One Capital : Une approche supérieure de la banque d'investissement.

NOTE DE PRUDENCE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES :

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » (ensemble des « informations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis, notamment des déclarations concernant les modalités, le montant et la réalisation du Placement, le calendrier de réalisation du Placement, l'utilisation des produits du Placement, le fait que la Société effectuera tous les dépôts et demandes requis concernant le Placement, l’obtention de toutes les approbations requises à l’égard du Placement, ainsi que les perspectives techniques, financières et commerciales de la Société, ses actifs et tous autres aspects. L'information prospective est souvent identifiée par les mots « peut », « voudrait », « pourrait », « devrait », « voudra », « intention », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « attendre » ou des expressions similaires.

Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne reposent pas sur des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes, estimations ou projections de la direction de la Société, y compris les attentes concernant les modalités et la finalisation du Placement, l'utilisation du produit du Placement, l'obtention de l'approbation réglementaire et boursière pour le Placement, ainsi que les attentes concernant les affaires générales, les conditions économiques et des marchés publics ainsi que les attentes concernant les résultats ou événements futurs fondés sur les opinions, hypothèses et estimations que la direction juge raisonnables à la date de publication des déclarations. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, ces informations comportent des risques et des incertitudes, et une confiance excessive ne devrait pas être accordée à ces informations, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient avoir des effets négatifs importants sur les résultats, la performance ou les réalisations futures de la Société. Parmi les principaux facteurs et risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux projetés dans les informations prospectives figurent, sans s'y limiter, les stratégies d'affaires présentes et futures ainsi que l'environnement dans lequel la Société opérera à l'avenir, y compris le prix des intrants et les coûts de main-d'œuvre; l'intérêt des investisseurs dans le Placement; la perception des investisseurs concernant le Placement, la Société et ses produits; la Société et ses activités, les coûts et les délais prévus pour atteindre les objectifs de la Société; que les conditions générales d'affaires et économiques ne changeront pas de manière significativement défavorable; que le financement sera disponible si, et quand nécessaire, et à des conditions raisonnables; l'environnement économique général; les risques de cybersécurité; les projections financières peuvent s'avérer matériellement inexactes ou incorrectes; la société peut rencontrer des difficultés à prévoir les ventes; l'impact de la valeur du dollar canadien et des taux de change sur les coûts et les résultats financiers; une concurrence générale dans l'industrie de la part d'autres entreprises; la gestion des risques liés à la croissance; la dépendance à la gestion; des risques liés à l'assurance; notre entreprise pourrait être affectée négativement par l'augmentation des coûts de main-d'œuvre ou des difficultés à trouver des employés appropriés; des changements dans la réglementation; des changements dans la demande des clients; des exigences pour un financement supplémentaire; la Société peut prioriser la croissance plutôt que les résultats financiers à court terme, ainsi que les hypothèses supplémentaires divulguées dans le dossier de divulgation publique de la Société sur son profil sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Ces informations prospectives peuvent être influencées par les risques et incertitudes dans les affaires de la Société et les conditions du marché. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes à l'information prospective s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux décrits ici comme prévus, planifiés, anticipés, croyants, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier des risques importants, des incertitudes et des facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative, il peut y en avoir d'autres qui font en sorte que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces informations prospectives sauf indication contraire de la loi applicable.

