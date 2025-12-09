Le Greater Bay Area Science Forum 2025 s’ouvre à Guangzhou. Il a pour thème la synergie entre l’industrie et la recherche

GUANGZHOU, Chine, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cérémonie d’ouverture du Greater Bay Area Science Forum 2025 (Forum scientifique 2025 de la région de la Grande Baie) s’est tenue à Guangzhou le 7 décembre. Placé sous le thème de « Industry Research Integration Drives Smart Innovation in the GBA » (L’intégration de la recherche et de l’industrie comme moteur d’une innovation intelligente dans la région de la Grande Baie), le forum vise à créer un écosystème d’innovation grâce à une vaste collaboration entre le gouvernement, l’industrie, les universités, la recherche et les utilisateurs, tout en traçant des voies pratiques pour la synergie entre l’innovation scientifique et technologique et les transformations industrielles.

Bai Chunli, Président fondateur de l’Alliance des organisations scientifiques nationales et internationales (ANSO) pour les régions de la Nouvelle route de la soie, a fait remarquer que l’innovation scientifique et technologique mondiale se trouve aujourd’hui à un tournant décisif pour définir l’environnement futur de la concurrence internationale. La région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) bénéficie d’un cadre institutionnel intégré, d’un système industriel robuste et d’un centre de premier plan ouvert sur le monde, trois atouts qui constituent une base solide pour entreprendre des missions stratégiques nationales dans le domaine de la science et de la technologie. Trois initiatives sont proposées afin de développer davantage encore les capacités d’innovation scientifique et technique : maintenir une approche systématique de la recherche fondamentale et des forces scientifiques et techniques stratégiques, amplifier l’efficacité collective d’une intégration avancée entre l’industrie, le monde universitaire et la recherche, et favoriser une coopération ouverte à un niveau supérieur. Le Greater Bay Area Science Forum continuera à jouer le rôle de point de rencontre international, permettant ainsi de faciliter le flux transfrontalier des ressources d’innovation, de stimuler la concrétisation et l’application de nouvelles réalisations révolutionnaires dans la GBA et de consolider son statut de pôle vital au sein du réseau mondial d’innovation.

Selon Bai Chunli, la GBA a dépassé un taux d’investissement en R&D de 4,5 % et a attiré 30 % des meilleurs talents chinois, tandis que la valeur ajoutée des industries stratégiques émergentes a contribué à plus de 25 % du PIB. La performance des flux transfrontaliers en matière d’innovation a augmenté de 37 % et l’indice régional d’innovation collaborative a atteint 189,6, ce qui souligne l’importance stratégique de la région en tant que moteur national d’innovation scientifique et technologique.

Lors de la cérémonie d’ouverture, 12 universités de Hong Kong et de Macao ont signé une initiative conjointe visant à poursuivre le développement de la GBA en tant que pôle international d’innovation scientifique et technologique. Les universités participantes sont l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (Guangzhou), l’Université de Macao, l’Université normale de Pékin - Université baptiste de Hong Kong, l’Université chinoise de Hong Kong, l’Université baptiste de Hong Kong, l’Université polytechnique de Hong Kong, l’Université des sciences et technologies de Hong Kong, l’Université de la Ville de Hong Kong, l’Université de la Ville de Hong Kong (Dongguan), l’Université des sciences et technologies de Macao, l’Université de Hong Kong et l’Université chinoise de Hong Kong (Shenzhen). Elles se sont engagées à collaborer à la mise en place d’un nouveau paradigme de coopération scientifique et technologique intensive, caractérisé par une synergie innovante, le partage, l’autonomisation industrielle et le partage des talents, propulsant ainsi la GBA à l’avant-garde dans l’établissement d’un état d’esprit ouvert, innovant et compétitif à l’échelon mondial.

L’Académie chinoise des sciences a dévoilé les progrès réalisés dans le développement systématique d’infrastructures scientifiques et technologiques majeures dans la province de Guangdong, et Guangzhou a mis en place des politiques visant à stimuler le développement intégré de l’innovation scientifique et technologique et de l’innovation industrielle.

Initié par l’ANSO et co-organisé par le gouvernement populaire de la province de Guangdong, le gouvernement de la RAS de Hong Kong et le gouvernement de la RAS de Macao, ce forum a invité plus de 50 scientifiques chinois et internationaux de renom, ainsi que des représentants de gouvernements, d’entreprises, du monde des affaires et des milieux universitaires. Ils ont participé à des discussions et à des échanges dans des domaines fondamentaux tels que l’intelligence artificielle, les sciences de la vie, les énergies vertes, les communications en réseau et l’économie de basse altitude, tout en offrant des perspectives et des stratégies pour positionner la GBA en tant que pôle d’innovation scientifique et technologique d'influence mondiale.

