Nelipak® adquiere Merrill's Packaging

CRANSTON, R.I., Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelipak® Corporation ("Nelipak"), líder mundial en soluciones de empaque para el sector salud, anunció hoy que completó la adquisición de Merrill's Packaging.

Merrill's Packaging se especializa en soluciones personalizadas de empaque termoformado para dispositivos médicos, farmacéuticos, ciencias biológicas y otras aplicaciones exigentes. Merrill's también ofrece productos y servicios complementarios, como tarjetas troqueladas para bolsas/montaje y servicios de diseño, desarrollo y fabricación de moldes con valor agregado. Su presencia operativa incluye plantas de producción en Burlingame (California, EE. UU.) y Alajuela (Costa Rica), certificadas bajo la norma ISO 13485 y equipadas con cuartos limpios ISO Clase 8 .

Fundada en 1961, Merrill’s Packaging se ha convertido, a lo largo de más de seis décadas, en un líder en el termoformado personalizado, centrándose en las necesidades únicas de sus clientes y ofreciendo de manera constante calidad, servicio, innovación y atención profesional. Entre la clave de su crecimiento destacan su entrada en el mercado de Costa Rica en 2010 y la apertura de una nueva y más amplia planta en Costa Rica en 2024.

"Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida al equipo de Merrill's Packaging a la familia Nelipak", dijo Pat Chambliss, director ejecutivo de Nelipak. "Sentimos un enorme respeto por su trayectoria de crecimiento, innovación y enfoque en el cliente. Nelipak se beneficiará del equipo dedicado y talentoso de Merrill’s, sus capacidades de termoformado personalizado, sus sólidas relaciones con los clientes y sus estratégicas ubicaciones de producción en California y Costa Rica".

“Esta es una oportunidad de crecimiento increíble para los empleados y clientes de Merrill”, dijo Rick Schulz, director ejecutivo de Merrill. "Con acceso a las capacidades globales de Nelipak y su amplia gama de soluciones de empaque rígido y flexible, esperamos explorar nuevas formas de ofrecer valor a nuestros clientes".

Acerca de Nelipak®

Nelipak® es un proveedor global líder de soluciones de empaque para el sector salud, incluyendo empaque rígidos y flexibles con barrera estéril para dispositivos médicos, diagnósticos, administración deprocutos farmacéuticos y otras aplicaciones exigentes. Para apoyar el desarrollo de soluciones de empaque innovadoras y sostenibles, Nelipak® ofrece servicios internos de diseño, creación de prototipos, fabricación de moldes, simulación, validación, laboratorios de analisis y otros servicios con valor añadido, así como una línea de equipos de sellado de bandejas. Con más de 1600 empleados, Nelipak opera en 14 instalaciones en todo el mundo, incluidas ocho en América (EE. UU., Costa Rica y Puerto Rico), cinco en Europa (Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) y una en Asia (Singapur). Nelipak® se compromete a ofrecer calidad, servicios y experiencia del cliente superiores mediante fabricación en salas limpias de talla mundial. Para más información visite, www.nelipak.com.

