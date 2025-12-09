El Estudio De Optimización Confirma El Valor Del Proyecto Santo Tomás

CHOIX, México , Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Santo Tomás Cobre, propietario del Proyecto de Cobre Santo Tomás (“Santo Tomás” o el “Proyecto”), se complace en presentar los resultados iniciales del Estudio de Opciones Estratégicas en curso (el “Estudio”) elaborado por Whittle Consulting Ltd. (“Whittle”), una empresa australiana reconocida a nivel mundial como líder en optimización de planes de explotación minera. Los resultados del Estudio sugieren de manera contundente que la rentabilidad del Proyecto Santo Tomás mejorará significativamente más allá de las estimaciones previas, alcanzando un Valor Presente Neto antes de impuestos de 4,048 mil millones de dólares estadounidenses.

Aunque estos resultados iniciales del Estudio son preliminares, confirman que el Proyecto Santo Tomás es uno de los desarrollos de cobre más estratégicos y prometedores de México y posiblemente de todo el continente americano. Asimismo, el Estudio brindará una guía clave para que Santo Tomás Cobre avance con las siguientes etapas de desarrollo, incluyendo el Estudio de Prefactibilidad, cuyo inicio está programado para principios de 2026.

Contexto: Un proyecto sólido que sigue fortaleciéndose

La Evaluación Económica Preliminar del Proyecto, publicada en agosto de 2024 (El “PEA”), mostró que se trata de un desarrollo con bases excepcionales, incluido un VPN (8%) antes de impuestos de 2,641 mil millones de dólares estadounidenses. Gracias a esos resultados, la PEA 2024 ubicó a Santo Tomás entre los proyectos de cobre más atractivos de América del Norte.

Sin embargo, el análisis preliminar de optimización realizado por Whittle Consulting —que incorpora un precio del cobre un diez por ciento más alto, de USD $4.00 / lb en el PEA 2024 a USD $4.40 / lb— evidencia que los resultados presentados en el PEA 2024 pueden mejorar de manera considerable.

Optimización Whittle: Un avance transformador

Los primeros resultados del Estudio Whittle muestran claramente el potencial para realizar numerosas mejoras operativas, entre ellas una secuencia de extracción más eficiente y una mejor preparación del material que llega a la planta. Estas y otras optimizaciones del proceso contribuyen a incrementar el valor a largo plazo del proyecto y a lograr una mejor correspondencia entre la calidad del recurso y los resultados económicos.

La metodología de Whittle suele revelar valor no identificado previamente en grandes yacimientos de tipo pórfido, como el presente en Santo Tomás. En este caso, estos primeros análisis permiten anticipar, de forma razonable, un aumento significativo y sustancial en el valor del proyecto respecto de lo presentado en elPEA 2024. Además, la participación continua de Whittle en la etapa del Estudio de Prefactibilidad será sumamente valiosa para el plan general de desarrollo de Santo Tomás.

Un avance extraordinario en camino a alcanzar el primer nivel como activo de cobre

El Proyecto Santo Tomás presenta ventajas clave que fortalecen su perfil:

Un yacimiento de cobre tipo pórfido, de gran escala y con afloramiento en superficie

Ubicación cercana a infraestructura esencial de transporte, puertos y energía

Una región que ofrece condiciones favorables para un desarrollo responsable

Una vida útil extensa para la mina, con margen para seguir creciendo a nivel distrital





El trabajo de optimización que continúa en marcha está revelando, por lo tanto, un proyecto con la capacidad de convertirse en un pilar de largo plazo para la industria del cobre en México y en un componente estratégico para las cadenas de suministro de América del Norte en esta era de electrificación global.

Comentario de la Dirección

“Los resultados preliminares presentados por Whittle Consulting han superado nuestras expectativas. Aunque la PEA de agosto de 2024 ya mostraba un proyecto de cobre de gran valor, los primeros hallazgos de optimización indican que Santo Tomás ofrecerá, en última instancia, una escala, una eficiencia y una solidez económica mucho mayores de lo que se había proyectado inicialmente”, señaló Ubaldo Trevizo Quezada, Gerente General de Santo Tomás Cobre.

Pasos a seguir

Santo Tomás Cobre continuará trabajando de cerca con Whittle Consulting a medida que avanza el proceso de optimización estratégica. Se esperan nuevos hallazgos y ajustes en las próximas semanas, y la empresa prevé que el plan estratégico final, totalmente integrado, servirá como base para la siguiente etapa de los estudios de ingeniería y desarrollo.

Acerca de Santo Tomás Cobre

Santo Tomás Cobre es el propietario registrado del Proyecto Santo Tomás, un yacimiento de cobre tipo pórfido de gran extensión y con potencial de desarrollo a nivel distrital, ubicado en el norte de Sinaloa. Gracias a su inclusión en el Plan Sinaloa y a su acceso directo a infraestructura clave, el Proyecto Santo Tomás se perfila como una de las oportunidades de desarrollo de cobre más relevantes y estratégicas en México.

