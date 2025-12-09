ZenaTech entra al mercado del Reino Unido cerrando la adquisición de Dron como Servicio de Casado Design Ltd., expandiendo su presencia en el creciente sector de diseño e infraestructura de torres de telecomunicaciones

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones empresariales de tecnología especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció la adquisición de Casado Design Ltd., empresa de estudios y diseño ubicada en el suroeste de Inglaterra, reconocida por su experiencia y sólida reputación en servicios de modelado y escaneo 3D para torres y edificaciones de infraestructura en el sector de telecomunicaciones. Esta adquisición marca la entrada de los servicios de Dron como Servicio en el Reino Unido y la expansión de la compañía hacia la infraestructura de telecomunicaciones, un sector que experimenta nuevas inversiones y transformación tanto en el Reino Unido como en toda Europa.

"La adquisición de Casado Design es un hito importante que amplía nuestra presencia de Dron como Servicio al Reino Unido y a las puertas de Europa. Es importante destacar que agrega un nuevo vertical a nuestra red en un sector en rápido crecimiento", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Su sólida posición en la infraestructura de telecomunicaciones complementa perfectamente nuestras capacidades de drones impulsadas por IA, lo que nos permite ofrecer soluciones más seguras, rápidas y rentables para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones. Mientras que las redes de telecomunicaciones experimentan una transformación sin precedentes con la modernización de la infraestructura 5G y mayores controles de costos, la integración de soluciones avanzadas de modelado y escaneo 3D basadas en drones nos posiciona para ofrecer infraestructuras de torres más rápidas, precisas y con mayores estándares de seguridad".

Fundada en 2010 en Weston-super-Mare, cerca de Bristol, Casado Design mantiene relaciones de larga data con los principales operadores de telecomunicaciones y clientes de torres en Inglaterra. La empresa ofrece soluciones de diseño integrales y precisas que respaldan todo el ciclo de vida de la infraestructura de telecomunicaciones, desde la construcción y actualización hasta la desmantelación. Esto incluye la creación de gemelos digitales (digital twins) y modelos de información de edificios (BIM) que optimizan la gestión de la infraestructura. Con miras al futuro, ZenaTech planea ampliar las capacidades de Casado hacia servicios habilitados por drones para remediación de óxido y pintura por aspersión, respondiendo a las necesidades cambiantes de mantenimiento de torres.

En el Reino Unido, el diseño y mantenimiento de torres con drones está ganando impulso a medida que la consolidación de las telecomunicaciones, liderada por la fusión Vodafone-Three y un compromiso de 11 mil millones de libras durante la próxima década para los compromisos de implementación de 5G, está llevando a los operadores y empresas de torres a modernizar la infraestructura de forma más rápida, segura y rentable. Las grandes empresas de torres ahora requieren flujos de trabajo escalables y ricos en datos para inspección y diseño, lo que convierte a los drones en una solución atractiva para realizar encuestas rápidas, crear gemelos digitales y facilitar el mantenimiento predictivo. Estas mismas tendencias se están replicando en toda Europa, generando un impulso regional para los servicios de torres basados en drones.

La oferta de Dron como Servicio de ZenaTech está diseñada para proporcionar a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible y bajo demanda, o por suscripción, a servicios de drones para levantamientos, inspecciones, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios, agricultura de precisión, entre otros, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Mediante la adquisición de empresas consolidadas y rentables preparadas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global de Dron como Servicio (DaaS), respaldada por clientes existentes y flujos de ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA) Dron como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de, levantamiento topográfico, agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, velocidad y precisión. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y ha sido utilizado en aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exteriores diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Inversores:

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de riesgo” en el Formulario F-1, Formulario 20-F y otros documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), disponibles en el sitio web de la SEC www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, excepto según lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores ‎no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎