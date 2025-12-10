Kitron: Supersyklus innen forsvar øker veksten

(2025-12-10) Kitron arrangerer i dag en kapitalmarkedspresentasjon for å oppdatere om selskapets finansielle og kommersielle mål og ambisjoner.

Som et resultat av den akselererende etterspørselen innen forsvar samt økt kapasitet, oppdaterer og utvider Kitron sine mellomlangsiktige ambisjoner. I løpet av det kommende året forventer selskapet å nærme seg sitt tidligere kommuniserte omsetningsmål på 1 milliard euro. Kitron skisserer nå veien videre mot driftsinntekter på 1,5 milliarder euro.

Kitrons strategi innebærer at denne veksten skal kombineres med en EBIT-margin over 9 prosent og en avkastning på driftskapital (ROOC) over 25 prosent.

– Europa går inn i en investeringssupersyklus innen forsvar, og produksjon og elektronikk har blitt strategiske flaskehalser. Uten en sikker, pålitelig produksjons- og forsyningskjede kan ingen land levere moderne plattformer i nødvendig takt. Kitron har de sikre anleggene, sertifiseringene, erfaringen og driftsdisiplinen som trengs for å møte denne utfordringen, med vårt nylig annonserte oppkjøp av DeltaNordic i Sverige som en ekstra dimensjon, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Selskapet gir følgende kortsiktige utsikter:

For hele året 2025 opprettholder Kitron de tidligere kommuniserte utsiktene og forventer driftsinntekter mellom 700 og 740 millioner euro. Driftsresultatet (EBIT) forventes å ligge mellom 59 og 66 millioner euro.

For 2026 har Kitron et mål om driftsinntekter på 855 til 943 millioner euro og et driftsresultat (EBIT) på 77 til 93 millioner euro. Disse tallene inkluderer DeltaNordic.

– Vi går inn i 2026 med stor kraft. Vi er finansielt sterke og samkjørte. Vi har én IT-plattform, én operasjonell modell og ett globalt fotavtrykk. Det betyr at vi kan flytte folk, kompetanse og produksjon mellom land – raskt og trygt. Vi ser enorme muligheter for enda dypere samarbeid med kundene våre, sier Nilsson.

Kapitalmarkedspresentasjonen starter kl. 09.00, varer i ca. 1,5 time inkludert spørsmål og svar, og kan følges via denne lenken:

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

