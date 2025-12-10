Viridien annonce un nouveau programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l’Angola afin de soutenir le prochain cycle d'octroi de licences

Paris, France – le 10 décembre 2025

Viridien annonce ce jour un nouveau projet de retraitement de données sismiques multi-clients du bloc 22 au large de l'Angola, un bloc très prometteur proposé dans le cadre du prochain cycle d’octroi de licences. Ce jeu de données haut de gamme de 4 300 km2 apportera des informations précieuses sur les structures encore peu explorées le long de la zone charnière atlantique, dans le prolongement des champs de Cameia et Golfinho. Les premiers résultats seront livrés au premier trimestre 2026 et les produits finaux au troisième/quatrième trimestre 2026.

Viridien retraitera les données du bloc 22 à l'aide de ses dernières technologies propriétaires d’imagerie notamment le time-lag FWI, le Q-FWI, le Q-Kirchhoff, ainsi que des procédés avancés de déghosting et de démultiple. Ces données viendront compléter les 2 900 km2 de données déjà acquis sur le bloc 20/11 voisin, offrant ainsi aux opérateurs l’accès à une couverture totale de plus de 7 200 km2 de données PSDM ultramodernes à très large bande de fréquences, idéales pour l'évaluation régionale des zones pré-salifères et post-salifères du bassin de Kwanza.

Dechun Lin, EVP, Earth Data, Viridien, a déclaré : « Viridien est ravi de poursuivre sa collaboration étroite avec l'agence nationale angolaise de l'énergie, ANPG (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis), et poursuivre sa présence de longue date en Angola au travers de ce nouveau projet de retraitement sismique, qui soutiendra l’important cycle d’octroi de licences à venir. Nous disposons des données sismiques 3D à très large bande de fréquences les plus modernes au large de l'Angola et nous continuerons à en extraire toute la valeur, afin d'apporter un appui déterminant aux décisions de l'industrie et contribuer à accroître le succès des opérations d’exploration ».

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

