Ivry-sur-Seine, France, 10 décembre 2025, 7h45

FNAC DARTY ANNONCE LA CESSION INTÉGRALE DU FONDS DE RETRAITE BRITANNIQUE

Fnac Darty annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégral de 330 millions de livres.

Cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan. Cela constitue une étape majeure de réduction des risques pour Fnac Darty, offrant une plus grande visibilité sur les coûts associés et renforçant ainsi sa position de liquidité à long terme. Le programme faisait partie des opérations héritées de Darty au Royaume-Uni qui a été consolidé après l'acquisition de Darty en 2016.

Selon les termes de l'accord avec le Trustee, cette opération n'a aucun impact significatif sur la position de trésorerie du Groupe. Les prestations pour les bénéficiaires du régime restent inchangées dans le cadre de l'accord.

Jean-Brieuc Le-Tinier, directeur financier de Fnac Darty, a déclaré : « Cet accord avec le Trustee du fonds de pension britannique représente une étape importante dans notre stratégie à long terme. En travaillant en étroite collaboration avec le Trustee, nous avons couvert ce risque pour Fnac Darty sans impacter la trésorerie de l'entreprise et obtenu le maintien des prestations pour les bénéficiaires avec un assureur de premier plan. Nous sommes heureux d'avoir conclu cette transaction dans des conditions de marché favorables. »

Fnac Darty était conseillé par LCP, qui agissait en tant que principal conseiller transactionnel, Macfarlanes fournissant des conseils juridiques à Fnac Darty.

A propos de Fnac Darty

Fnac Darty est un leader européen du retail omnicanal, acteur de référence dans la vente de produits d'électronique grand public, d'électroménager, de biens culturels et de loisirs. Il compte près de 30 000 collaborateurs et dispose d'un réseau multiformat de plus de 1 500 magasins en France, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Belgique et en Suisse, avec des positions fortes sur le web et un nombre d'abonnés à ses services en croissance continue. Avec Beyond Everyday, son plan stratégique à 2030, Fnac Darty poursuit son expansion en Europe et approfondit son modèle basé sur l'omnicanalité, les services et la circularité. Le Groupe a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires de plus de 10,5 milliards d'euros sur le nouveau périmètre intégrant le leader italien Unieuro. Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com

