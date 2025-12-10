Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.
Den væsentligste ændring er:
- Maksimale indtrædelsesomkostninger for visse afdelinger er ændret inden for intervallet -0,01%-point til 0,03%-point
- Maksimale udtrædelsesomkostninger for visse afdelinger er ændret inden for intervallet -0,02%-point til 0,03%-point
Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.
