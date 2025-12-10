Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

Den væsentligste ændring er:

  • Maksimale indtrædelsesomkostninger for visse afdelinger er ændret inden for intervallet -0,01%-point til 0,03%-point
  • Maksimale udtrædelsesomkostninger for visse afdelinger er ændret inden for intervallet -0,02%-point til 0,03%-point

Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.

