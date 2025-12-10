Bioxodes lève 5,5 millions d'euros dans le cadre d'une extension de la Série A afin de poursuivre la préparation d’un essai pivot pour son candidat-médicament innovant dans le traitement de l'AVC

Newton Biocapital entre au capital en tant que nouvel investisseur, importante participation des investisseurs historiques

Lancement en 2027 d’un essai pivot de phase 2b portant sur BIOX-101 dans le traitement de l’AVC hémorragique

BIOX-101 pourrait être commercialisé dès le second semestre 2030

Gosselies, Belgique, le 10 décembre 2025 (08h30 CET) – Bioxodes SA, société biopharmaceutique de stade clinique développant de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies

thrombotiques et inflammatoires, a levé 5,5 millions d'euros dans le cadre d'une extension de son tour de financement de Série A. Ces fonds permettront à la société de poursuivre ses préparatifs en vue du lancement d'un essai de phase 2b à des fins d’enregistrement de son principal candidat BIOX-101 pour traiter l'accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique en 2027. Newton Biocapital, une société de capital-risque axée sur les entreprises de sciences de la vie en démarrage en Europe et au Japon, est entrée au capital en tant que nouvel investisseur, aux côtés d'autres actionnaires nouveaux et historiques, portant le montant total levé en Série A à environ 17,5 millions d'euros.

« Bioxodes est reconnaissante de la confiance renouvelée par ses investisseurs quant à la capacité de la société à développer son traitement novateur dans l’AVC hémorragique. Les résultats cliniques de phase 2a chez les patients touchés par un AVC hémorragique sont très prometteurs et l’investigateur principal nous encourage à accélérer les études d’enregistrement. Je me réjouis tout particulièrement que Newton Biocapital, une société respectée dont l’expertise fait sa renommée, rejoigne notre groupe d'actionnaires. Ce financement nous permettra de poursuivre les préparatifs de l’essai pivot de phase 2b, en vue de mettre BIOX-101 à disposition des patients potentiellement dès le second semestre 2030», a déclaré Marc Dechamps, CEO de Bioxodes.

En septembre, Bioxodes a annoncé des résultats intermédiaires probants pour son essai de phase 2a BIRCH dans l’AVC hémorragique. Le critère de sécurité a été atteint et des signaux d'efficacité très encourageants ont été observés pour l'ensemble des mesures cliniques et des biomarqueurs. Le Comité de surveillance des données (DMC, Data Monitoring Committee) a alors recommandé unanimement de lancer un essai de phase 2b de plus grande envergure. Le lancement de l'étude en 2027 pourrait permettre à Bioxodes de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de BIOX-101 en vue d’une mise sur le marché aux États-Unis d'ici fin 2030 et en Europe d'ici début 2031. La société prévoit également de développer BIOX-101 pour traiter l’AVC ischémique. Pour financer ces futurs essais cliniques, Bioxodes a lancé une levée de fonds de Série B de 80 millions d'euros. La société est également engagée dans des discussions actives avec des partenaires potentiels.

« Bioxodes pourrait bien être un rare exemple de réussite dans le traitement des AVC. L'essai de Phase 2a sur BIOX-101 a produit des données très convaincantes sur l'AVC hémorragique, une maladie souvent mortelle qui représente un besoin médical important non satisfait. Bien que la société innove dans ce domaine, nous pensons que l’approbation de son candidat est en très bonne voie, avec des objectifs finaux qui nous semblent réalisables sur la base des données disponibles. BIOX-101 est exactement le type de médicament innovant que nous aimons avoir dans notre portefeuille chez Newton, compte tenu notamment de notre expérience auprès d’entreprises spécialisées dans les troubles neurologiques et neurovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux, » a déclaré Alain Parthoens, PDG de Newton Biocapital.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique est une pathologie dévastatrice pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. Bien que seulement 15 % des AVC soient classés comme AVC hémorragiques, ils représentent jusqu’à 40 % de tous les décès liés aux AVC. Le taux de mortalité à 30 jours s’élève à près de 50 % et environ la moitié des décès liés à l’AVC hémorragique surviennent dans les 24 premières heures. Moins de 20 % des survivants retrouvent leur autonomie fonctionnelle après six mois, souvent en raison de lésions secondaires résultant d’un saignement impossible à traiter et de l’inflammation associée, qui peuvent provoquer des ischémies cérébrales secondaires, de la neuroinflammation et des lésions neuronales, entre autres.

Les anticoagulants commercialisés ne peuvent pas être utilisés pour prévenir les lésions ischémiques secondaires après un AVC hémorragique, car ils comportent invariablement un risque d’aggravation des saignements. BIOX-101 est un candidat-médicament « first-in-class » doté d'un effet anticoagulant qui n'augmente pas les saignements, comme cela a été prouvé. Par ailleurs, il a également été démontré que ce candidat-médicament exerce de puissants effets anti-inflammatoires grâce à son action sur les neutrophiles, lesquels peuvent aggraver les lésions de l’AVC initial en déclenchant une inflammation et un œdème. Ce double mécanisme d'action anticoagulant et anti-inflammatoire devrait améliorer la survie et permettre aux patients touchés par un AVC hémorragique d’obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement.

BIOX-101 est une version recombinante propriétaire d’une petite protéine que l’on trouve dans la salive de la tique (Ixodes ricinus). Ce médicament a été conçu pour inhiber les effets secondaires néfastes de l’AVC hémorragique, tels que les ischémies cérébrales secondaires, la neuroinflammation et les lésions neuronales. Contrairement aux anticoagulants actuellement commercialisés, BIOX-101 réduit la formation de caillots sans augmenter l’hémorragie. Il y parvient en ciblant les facteurs XIa et XIIa de la voie de coagulation intrinsèque. Le produit candidat exerce également des effets anti-inflammatoires par un second mécanisme, en inhibant l’activation des neutrophiles et la libération des filaments d’ADN extracellulaires (appelés NETs, neutrophil extracellular traps), pouvant engendrer une inflammation excessive qui contribue à l'expansion de l'œdème, exacerbe les lésions cérébrales et perturbe la barrière hémato-encéphalique. Bioxodes a communiqué des données cliniques de preuve de concept de phase 2a portant sur BIOX-101 dans le traitement de l’AVC hémorragique. La société se prépare actuellement à mener un essai de phase 2b dans l’AVC hémorragique ainsi que des essais de phase 2 évaluant BIOX-101 dans le traitement de l'AVC ischémique aigu ainsi qu’une indication non communiquée à ce jour.

Bioxodes SA (www.bioxodes.com) est une société biopharmaceutique au stade clinique développant de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires. L’actif principal de l’entreprise, BIOX-101, est un candidat-médicament « first-in-class » en cours de développement pour traiter l’AVC. Son portefeuille de candidats médicaments innovants dédiés au traitement et à la prévention des maladies thrombo-inflammatoires repose sur le double mécanisme d'action de BIOX-101, unique en son genre. Sur le plan international, Bioxodes détient à la fois des brevets délivrés et des brevets en cours d’examen pour BIOX-101. La recherche de Bioxodes est soutenue par la Région wallonne (SPW Recherche). L’entreprise est enregistrée en Belgique sous le numéro 825.151.779.

