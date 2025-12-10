VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2025 m. lapkričio mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“, 2025 m. lapkričio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 22.86 mln. Eur arba 9.0% didesnės negu 2024 m. lapkričio mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2025 m. sausio - lapkričio mėn. buvo 264.67 mln. EUR arba 17.1% didesni negu per tą patį laikotarpį 2024 m.
