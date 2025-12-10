Kitron mottar forsvarsordre på 55 millioner euro

(2025-12-10) Kitron har mottatt en ordre til en verdi av 55 millioner euro fra en kunde i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

"This order is yet another example of the strong demand we have reported in the defence sector, and it confirms our agility and ability to rapidly scale capacity, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Leveransene er planlagt i 2026.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, konserndirektør for Norden og Nord Amerika, tlf.+47 91392360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) og er underlagt opplysningsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, CFO i Kitron ASA, på tidspunktet og datoen angitt ovenfor i denne meldingen.