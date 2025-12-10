Pharma Equity Group eksekverer på selskabets nye strategi: Indgår hensigtserklæring om opkøb af MedTech-virksomheden Otiom A/S

København, 10. december 2025

Selskabsmeddelelse nr. 15

Pharma Equity Group A/S ("PEG") meddeler i dag, at selskabet har underskrevet en hensigtserklæring (Letter of Intent) om erhvervelse af hele aktiekapitalen eller en majoritetsandel i Otiom A/S. Transaktionen markerer første konkrete skridt i PEG’s udvidede strategi om at blive en markant konsolidator inden for Life Science, der spænder over både Pharma, MedTech og andre sundhedsrelaterede teknologier.

Strategisk rationale: Fra vision til handling

I tråd med selskabets nyligt offentliggjorte strategi fokuserer PEG på at identificere og skalere nordiske innovationsselskaber, der løser betydelige udækkede behov ("unmet medical needs").

Otiom A/S passer stærkt ind i denne strategiske ramme. Selskabet har udviklet en patenteret lokaliseringsteknologi specifikt designet til personer med demens – et område i signifikant vækst og med stort menneskeligt og samfundsmæssigt behov. Ved at integrere Otiom i PEG, demonstreres evnen til at udvide selskabets portefølje fra ren lægemiddeludvikling (Reponex Pharmaceuticals) til også at omfatte kommercialiserbar MedTech.

"Med Otiom leverer PEG det første konkrete bevis på evnen til at eksekvere på selskabets nye strategi. Vi har lovet markedet at diversificere PEG’s portefølje med aktiver, der har kortere vej til markedet og kommerciel indtjening end klassisk Pharma. Otiom er et 'proof-of-concept' på netop dette. Vi ser et stærkt match mellem Otioms teknologiske platform og PEG’s evne til at tilføre kapitalmarkedsmuskler og strategisk ledelse. Denne opkøbsmulighed handler om at skalere en dokumenteret teknologi internationalt", siger Christian Tange, CEO for Pharma Equity Group.

Bestyrelsesformand Christian Vinding Thomsen supplerer: ”Bestyrelsen er meget tilfreds med at se den nye strategi blive eksekveret så hurtigt og på attraktive vilkår. Med en vederlæggelse i aktier skabes et stærkt alignment med sælgerne og med en virksomhed, der allerede er tæt på break-even. Dermed styrker vi både porteføljen og balancen markant. Dette er præcis den type værdiskabende opkøb, vi har lovet markedet.”

Transaktionsramme og forventet struktur

Transaktionen værdiansætter Otiom A/S til en Enterprise Value (EV) på 15 mio. DKK.

Struktur : Betalingen forventes primært at ske via udstedelse af nye aktier i PEG ("share-for-share exchange"). Udstedelsen forventes at udgøre ca. 10% af den nuværende aktiekapital. Dette sikrer, at Otiom’s nuværende ejere bliver medaktionærer i PEG og dermed fastholder en fælles interesse i den langsigtede værdiskabelse.

: Betalingen forventes primært at ske via udstedelse af nye aktier i PEG ("share-for-share exchange"). Udstedelsen forventes at udgøre ca. 10% af den nuværende aktiekapital. Dette sikrer, at Otiom’s nuværende ejere bliver medaktionærer i PEG og dermed fastholder en fælles interesse i den langsigtede værdiskabelse. Clean Cut : Det er aftalt, at selskabet overtages uden intern gæld til tidligere ejere, hvilket sikrer PEG en "ren" platform for fremtidig drift.

: Det er aftalt, at selskabet overtages uden intern gæld til tidligere ejere, hvilket sikrer PEG en "ren" platform for fremtidig drift. Incitament: Transaktionen er struktureret således, at ledelsen i Otiom fortsat er dybt engageret i driften, hvilket er helt i tråd med PEG’s princip om kompetent, decentral eksekvering under central strategisk styring.

Om Otiom A/S

Otiom A/S er en dansk MedTech-virksomhed, der har styrket sikkerheden for mennesker med demens. Gennem avanceret IoT-teknologi (Internet of Things) tilbyder Otiom en løsning, der giver frihed til borgeren og tryghed for pårørende og plejepersonale, samtidig med at ressourceforbruget i plejesektoren reduceres.

Kommerciel status og nøgletal

Otiom er en virksomhed i kommerciel drift med en etableret markedsposition og en valideret teknologi:

Markedstilstedeværelse: Otioms teknologi anvendes i 24 lande med over 9.700 producerede enheder. Selskabet har i dag 13 distributører i EU og oplever stærk vækst i særlig DACHNL-regionen samt en top-3 position i Danmark.

Otioms teknologi anvendes i 24 lande med over 9.700 producerede enheder. Selskabet har i dag 13 distributører i EU og oplever stærk vækst i særlig DACHNL-regionen samt en top-3 position i Danmark. Høj driftsaktivitet: Systemets robusthed understreges af et højt aktivitetsniveau, hvor der alene inden for de seneste 7 dage er håndteret over 8.600 aktive situationer (alarmer/positioneringer).

Systemets robusthed understreges af et højt aktivitetsniveau, hvor der alene inden for de seneste 7 dage er håndteret over 8.600 aktive situationer (alarmer/positioneringer). Finansielt: Selskabet omsætter aktuelt for ca. 1,5 mio. DKK i kvartalet (svarende til en årsomsætning i niveauet 8 mio. DKK) og driver forretningen tæt på break-even.

Selskabet omsætter aktuelt for ca. 1,5 mio. DKK i kvartalet (svarende til en årsomsætning i niveauet 8 mio. DKK) og driver forretningen tæt på break-even. Koncernbidrag: Det er ledelsens forventning, at Otiom vil have en positiv indflydelse på PEG-koncernens pengestrømme fra drift og EBITDA for regnskabsåret 2026.

Proces og tidslinje

Parterne indleder nu en eksklusiv Due Diligence-proces med fokus på IP-rettigheder, kommerciel roadmap og juridiske forhold. Det er forventningen, at en endelig overdragelsesaftale (Share Purchase Agreement) kan underskrives senest ultimo januar 2026.

Markedet vil blive holdt løbende orienteret i overensstemmelse med selskabets nye kommunikationsstrategi.

For yderligere information, kontakt:

Christian Tange, CEO, Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2948 8417, e-mail: ct@pharmaequitygroup.com

Christian Vinding Thomsen, Bestyrelsesformand, Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222,

e-mail: cvt@loevenlaw.dk

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group A/S er en børsnoteret virksomhed på Nasdaq Copenhagen, der fokuserer på tidlig investering i og udvikling af Life Science-selskaber med stort potentiale. Selskabets strategiske fokus er at agere aktiv konsolidator inden for områderne Pharma, MedTech og Medical Devices, med særligt blik for nordisk innovation, der adresserer betydelige udækkede medicinske behov.

Gennem en aktivt forvaltet portefølje, der inkluderer det fuldt ejede datterselskab Reponex Pharmaceuticals A/S, arbejder Pharma Equity Group på at skabe værdi ved at tilføre kapital, strategisk ledelse og industrispecifik ekspertise til sine porteføljeselskaber. Målet er at bringe banebrydende sundhedsløsninger hurtigere til markedet til gavn for patienter og aktionærer.

Denne meddelelse indeholder intern viden i henhold til markedsmisbrugsforordningen (MAR). Hensigtserklæringen er ikke bindende for den endelige gennemførelse af transaktionen, som afhænger af tilfredsstillende due diligence og endelig bestyrelsesgodkendelse.

