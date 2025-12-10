Protocole d’entente stratégique : CPA Canada et la PAFA collaborent pour l’avancement de la profession comptable à l’échelle mondiale

TORONTO, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est fière d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec la Fédération panafricaine des comptables (PAFA), officialisant un partenariat stratégique pour faire progresser la formation professionnelle, le renforcement des capacités et la collaboration mondiale au sein de la profession comptable.

Ce partenariat stratégique, officiellement conclu le 1er novembre, établit un cadre de collaboration continue destiné à approfondir la coopération internationale, à renforcer les capacités régionales et à épauler la prochaine génération de professionnels comptables. Par la mise en commun des expertises et la création de nouvelles voies de partage des connaissances, les signataires renforceront la profession et contribueront à rehausser la qualité de l’information et de la gouvernance sur le continent africain.

« CPA Canada encourage les partenariats mondiaux qui accroissent la visibilité de la profession et font la promotion d’initiatives de haute qualité, inclusives et avant-gardistes, tout en favorisant des échanges régionaux et bilingues », déclare Pamela Steer, chef de la direction de CPA Canada.

« Cette collaboration met des outils en français et en anglais à la disposition des professionnels, ainsi que les ressources de calibre mondial et les connaissances nécessaires pour composer avec l’évolution constante du monde des affaires. »

La PAFA, seule organisation régionale reconnue par la Fédération internationale des comptables (IFAC) en Afrique, se consacre à l’amélioration des capacités de la profession sur ce continent et au renforcement de l’influence de l’Afrique sur la scène internationale.

Selon Walid Ben Salah, président de la PAFA, « ce protocole d’entente est une mesure concrète qui permet aux comptables de la région de disposer des outils, des connaissances et du réseau mondial dont ils ont besoin pour réussir. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec CPA Canada pour promouvoir l’excellence, l’accessibilité et l’innovation. »

Les priorités du protocole d’entente sont l’élargissement de l’accès à des documents de formation professionnelle bilingues, la mise en commun de ressources techniques, ainsi que l’organisation conjointe de forums, ateliers et événements qui encouragent l’apprentissage continu, le partage de connaissances et la mise en œuvre de normes internationales dans divers contextes régionaux.

