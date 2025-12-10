Kitron får ordre på 19 millioner euro for styrings-, kontroll- og målangivelsessystemer

(2025-12-10) Kitron har mottatt en ordre med en estimert verdi på 19 millioner euro for produksjon og leveranse av avanserte elektroniske komponenter for bruk i styrings-, kontroll- og målangivelsessystemer.

Ordren er en utvidelse av et eksisterende kundeforhold med en langsiktig forsvarskunde og bekrefter Kitrons rolle som en pålitelig leverandør av oppdragskritisk elektronikk for avanserte våpensystemer.

Leveranser i henhold til ordren er planlagt å starte i andre halvdel av 2027, og produksjonen vil finne sted ved et europeisk Kitron-anlegg.

– Denne utvidede ordren understreker tilliten våre forsvarskunder har til Kitrons evne til å levere høypålitelig elektronikk for komplekse og sensitive applikasjoner. Dette underbygger de langsiktige vekstambisjonene vi har kommunisert innen Forsvar & Luftfart, og gir ytterligere styrke til posisjonen vår innenfor styrings-, kontroll- og målangivelsessystemer, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

