Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics inleder doseringen i en klinisk fas 2a-studie i patienter med kronisk njursjukdom med anemi

STOCKHOLM, 10 december, 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics har doserat den första patienten i den kliniska fas 2a-studien som utvärderar läkemedelskandidaten sevuparin som en ny potentiell behandling av kronisk njursjukdom med anemi. Studien genomförs i Italien och utvärderar säkerhet och effekt vid upprepad dosering med sevuparin.

Modus Therapeutics, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, har nu doserat den första patienten i den andra delen av bolagets pågående fas 2a-studie i vilken sevuparin utvärderas som en ny behandling av kronisk njursjukdom med anemi och följer därmed tidigare kommunicerad tidplan. Den första delen i fas 2a-studien slutfördes i juli och visade att sevuparin tolererades väl och gav viktig information inför dosvalet till den andra delen av studien som nu inleds.

I studiens andra del kommer sevuparin utvärderas vid upprepad dosering med fokus på säkerhet och kliniskt relevanta utfallsmarkörer, såsom effekter på hemoglobin- och hepcidinnivåer samt andra njur- och blodrelaterade biomarkörer hos patienter med kronisk njursjukdom och anemi. Totalt förväntas 50–60 patienter ingå i studien som helhet.

”Modus Therapeutics fortsätter att skapa momentum och har nu genomfört rekryteringen av den första patienten till den sista delen av fas 2a-studien redan en dryg månad efter att studien fått regulatoriskt klartecken, vilket även är i linje med bolagets tidsplan. Vi ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i Modus Therapeutics uppgår till 54 procent direkt och 1 procent indirekt via KDev Investments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga