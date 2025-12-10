AS Tallink Grupp: Juhtimiskohustusi täitvate isikute tehingud

Isik, kelle suhtes kehtib tehingutest teavitamise nõue
Nimi: Hanschmidt, Ain
Positsioon: Nõukogu liige
Emitent: AS Tallink Grupp
LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75
Teavituse liik: Algne teade
_____________________________________
Tehingu kuupäev: 24.11.2025
Tehingu koht: Nasdaq OMX Tallinn
Instrumendi liik: Aktsia
ISIN: EE3100004466
Tehingu liik: Omandamine
Tehingute teave:
(1): Maht: 40 602 Hind: 0,566 EUR
Tehingute koondteave:
(1): Maht: 40 602; kaalutud keskmine hind: 0,566 EUR
Tehingu kuupäev: 01.12.2025
Tehingu koht: Nasdaq OMX Tallinn
Instrumendi liik: Aktsia
ISIN: EE3100004466
Tehingu liik: Omandamine
Tehingute teave:
(1): Maht: 70 000 Hind: 0,571 EUR
Tehingute koondteave:
(1): Maht: 70 000; kaalutud keskmine hind: 0,571 EUR
Tehingu kuupäev: 03.12.2025
Tehingu koht: Nasdaq OMX Tallinn
Instrumendi liik: Aktsia
ISIN: EE3100004466
Tehingu liik: Omandamine
Tehingute teave:
(1): Maht: 26 627 Hind: 0,570 EUR
Tehingute koondteave:
(1): Maht: 26 627; kaalutud keskmine hind: 0,570 EUR
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170