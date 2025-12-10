Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2025/26

Resumé

Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) udgør for 1.-3. kvartal 2025/26 DKK 9,0 mio. mod DKK 5,2 mio. i samme periode året før.

Driften af ejendomsporteføljen udgør DKK 10,6 mio. hvilket er bedre end samme periode året før og i overensstemmelse med det senest forventede.

Nettolejeindtægterne udgør i 1.-3. kvartal 2025/26 DKK 32,2 mio. mod DKK 33,0 mio. i samme periode året før. Nettolejeindtægterne er i en periode af i de første ni måneder af 2025/26 påvirket af bl.a. engangsomkostninger og en planlagt midlertidig tomgang i forbindelse med udskiftning af enkelte lejere.

Periodens værdireguleringer udgør DKK 2,9 mio. Der er ikke ændret afkastkrav i perioden.

Periodens resultat udgør DKK 11,9 mio. mod DKK -56,1 mio. i samme periode året før, og er således en betydelig forbedring i forhold til samme periode året før, hvor resultatet var påvirket af negative værdireguleringer på DKK 64,2 mio.

Balancen udgør pr. 31. oktober 2025 DKK 781,4 mio. mod DKK 771,1 mio. pr. 31. januar 2025. Egenkapitalen udgør DKK 279,4 mio. og svarer til en soliditet på 35,8 %. Ejendomsporteføljen udgør 90,7 % af koncernens balance.

Som et led i afviklingen af koncernens restaktiviteter er de resterende ca. 22.000 m2 kontorbyggeretter på Østre Havn i Aalborg solgt med effekt pr. 1. oktober 2025, og der er indgået betinget aftale om salg af koncernens jordstykke i Sosnowiec i Polen. Endelig afregning og effektuering af handlerne vil forbedre koncernens likviditetsberedskab.

Bestyrelsen traf den 11. juni 2025 beslutning om endelig gennemførelse af den kapitalnedsættelse i selskabet, som blev besluttet på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2025.

Forventninger til 2025/26 og andre udsagn om fremtiden

Ledelsen forventer fortsat et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 4-8 mio. for regnskabsåret 2025/26.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 10-13 mio. og

Et resultat før skat af restaktiviteterne på DKK -6 til -5 mio.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 8.

