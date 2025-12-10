Falco débute la mise à jour de son étude de faisabilité 2021 pour son projet Horne 5

MONTRÉAL, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V: FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu’elle a lancé une étude de faisabilité actualisée concernant son projet phare Horne 5, situé à Rouyn-Noranda, au Québec (le « projet Horne 5 » ou le « projet »). Falco prévoit que cette étude sera terminée au deuxième trimestre de 2026 et qu'elle reflétera le potentiel considérable du projet compte tenu des fluctuations importantes des prix des métaux depuis la publication de la dernière mise à jour de l'étude de faisabilité du projet en 2021 (l'« étude de faisabilité de 2021 »). Ayant conclu le processus d'audiences publiques auprès du Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (Québec) l'an dernier, la Société poursuit ses efforts en vue de l'obtention du décret ministériel nécessaire à l'autorisation du projet au cours des prochains mois.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, a commenté : « La mise à jour de l'étude de faisabilité 2021 du projet Horne 5, intégrant les prix actuels des métaux à long terme et les hypothèses de coûts du projet, est prometteuse. Bien que l'étude de faisabilité 2021 décrit un potentiel de rendement économique significatif, elle ne tient pas compte de l'évolution rapide des prix de l'or, de l'argent, du cuivre et du zinc. Il est attendu que les prix actuels des métaux augmenteront considérablement le potentiel de rendement économique du projet Horne 5. D'ailleurs, les récentes acquisitions de projets majeurs au Québec, comme le projet Windfall par Gold Fields Limited et le projet Croinor par Fresnillo plc, permettent aux investisseurs de mieux saisir la valeur de notre projet. »

Sean Roosen, conseiller spécial de Falco et président du conseil et chef de la direction d'Osisko Développement Corp., principal actionnaire de Falco, a ajouté : « Nous sommes convaincus que l'obtention du décret permettra à Falco de se trouver dans une position enviable, soit celle de posséder l'un des rares projets aurifères polymétalliques de grande envergure à être développés en Amérique du Nord. Cette avancée pourrait engendrer un potentiel de valorisation accru grâce à la réalisation d'étapes clés telles que le financement et la mise en œuvre des stratégies de développement du projet. »

Le projet Horne 5 est un projet exceptionnel situé au Québec et figure parmi les plus importants et les plus avancés projets aurifères primaires du Canada en termes de production sur la durée de vie de la mine. Comme indiqué précédemment dans l’étude de faisabilité de 2021, le projet est un gisement polymétallique massif de sulfures (Au, Ag, Cu, Zn) dont la production devrait atteindre plus de 220 000 onces d’or par année sur une durée de vie de la mine d’environ 15 ans. L’étude de faisabilité de 2021 a montré des paramètres financiers solides, basés sur des prix de l’or et de l’argent de 1 600 $ US/oz et de 21 $ US/oz, respectivement, et est très sensible aux fluctuations du cours de l’or. Grâce à une importante production de minéraux critiques et stratégiques, Falco prévoit être l’un des plus importants producteurs de cuivre (247 millions de livres) et de zinc (1 190 millions de livres) au Québec au cours de la durée de vie de la mine.

Personne qualifiée



M. Luc Lessard, ing., président et chef de la direction, est la personne qualifiée pour ce communiqué, conformément au Règlement 43-101, et a examiné et vérifié les renseignements techniques contenus dans ce communiqué.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 63 000 hectares de terrains dans le Camp Noranda, ce qui représente 63 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation d’environ 16 % dans la Société.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes comme « prévoit », « s’attend à », « cherche à », « peut », « devrait », « pourrait », « va », « budget », « programmé », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe », « croit », ou des variantes, y compris leurs formes négatives, de ces termes et expressions qui font référence à certaines actions, certains événements ou certains résultats qui pourraient, devraient ou seront susceptibles de se produire ou d’être réalisés. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs spécifiques incluent, sans toutefois s’y limiter, les énoncés portant sur: le calendrier pour la mise à jour de l'étude de faisabilité de 2021 : la valeur anticipée du projet et les retombées économiques associées ; l’obtention du décret ministériel pour le projet; les futurs jalons et le potentiel de valorisation accru du projet; et les niveaux de production anticipés du projet Horne 5. Ces énoncés sont valides à la date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le risque que les conditions préalables à la capacité d’exercer des activités de dénoyage ou d’exploitation minière aux termes de la convention de licence d’exploitation et d’indemnisation (l’ « OLIA ») conclue entre Falco et Glencore Canada Corporation (« Glencore ») ne soient pas respectées; le risque que Falco n’obtienne pas les garanties financières requises devant être consenties à Glencore ou le financement requis pour développer ou exploiter le projet Horne 5; le risque que les autorisations et permis des autorités gouvernementales requis pour développer et exploiter le projet Horne 5 ne soient pas obtenus selon les modalités envisagées, voire du tout; le risque que l’OLIA soit résiliée conformément à ses modalités en cas de défaut ou à la survenance de certains autres événements déclencheurs liés à des retards dans le début des activités de dénoyage ou d’exploitation minière, le risque qu’une fois commencées, certaines opérations du projet Horne 5 doivent être suspendues ou modifiées conformément aux conditions de l’OLIA; le risque que Glencore exige que soient apportées aux opérations de Falco au projet Horne 5 aux termes de l’OLIA des modifications qui rendraient les opérations moins rentables ou non rentables (comparativement aux attentes indiquées dans la dernière étude de faisabilité pour le projet Horne 5); le risque que Falco subisse des pertes considérables et contracte d’autres obligations aux termes de ses indemnisations en faveur de Glencore prévues dans l’OLIA; et les facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans ses autres documents d’information publique déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses relatives à ce qui précède. Bien que la Société estime que les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses qui y sont formulées se réaliseront. Par conséquent, la Société avertit les investisseurs que les énoncés prospectifs qu’elle formule ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs.