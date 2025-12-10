Énergir solution géothermie : une nouvelle filiale dédiée au déploiement de systèmes géothermiques résidentiels au Québec

MONTRÉAL, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir, s.e.c. (« Énergir ») franchit aujourd’hui une nouvelle étape de sa transformation avec le lancement d’Énergir solution géothermie, s.e.c. (« Énergir solution géothermie »), une filiale dédiée à offrir aux Québécois.es des solutions de chauffage et de climatisation performantes, stables et de source renouvelable. En cohérence avec l’évolution de son modèle d’affaires, Énergir élargit ainsi son offre résidentielle avec la géothermie, une technologie déjà bien établie, complémentaire aux solutions existantes et porteuse d’avantages concrets pour sa clientèle.

« Avec le lancement d’Énergir solution géothermie, nous bonifions notre portefeuille de solutions énergétiques et contribuons à faire évoluer la façon dont les Québécois.es chauffent et climatisent leur maison », souligne Valérie Boulard, directrice principale, Énergir solution géothermie. « Cette offre propose aux propriétaires un système performant qui peut réduire jusqu’à 60 % des coûts de chauffage électrique. Nous souhaitons faciliter l’accès à la géothermie avec une approche guidée par notre expertise pour que chaque client.e puisse faire un choix énergétique simple, éclairé et bénéfique à long terme ».

La géothermie est conçue pour relever les défis du climat québécois. Puisant son énergie directement dans le sous-sol, une ressource à la fois renouvelable et pratiquement inépuisable, elle s’intègre facilement à plusieurs types de bâtiments existants, même dans des espaces plus restreints, en plus d’offrir une performance constante tout au long de l’année. Grâce à la subvention LogisVert d’Hydro-Québec, cette technologie est aujourd’hui plus accessible que jamais.

Avec cette nouvelle entité, Énergir bonifie son offre destinée à la clientèle résidentielle. Il s’agit d’une avancée concrète dans sa stratégie de décarbonation qui contribuera à rendre la géothermie plus accessible pour les ménages québécois.

Une solution permettant d’alléger le réseau électrique québécois

Dans un contexte de demande énergétique croissante, notamment lors des pointes hivernales, la géothermie résidentielle représente une solution particulièrement performante pour les propriétaires de maisons alimentées entièrement à l’électricité. Grâce à son rendement élevé, un système géothermique peut consommer de trois à quatre fois moins d’électricité qu’un équipement standard pour produire la même quantité de chaleur. Cette réduction significative de la consommation contribue à alléger la pression exercée sur le réseau électrique québécois.

Une approche intégrée qui mise sur l’expertise québécoise

Énergir solution géothermie offre un accompagnement complet, de la conception à l’installation et à la mise en service du système. En collaborant avec des entrepreneurs locaux, la filiale contribue au développement d’une expertise québécoise solide en géothermie, renforçant ainsi la filière et la chaîne de valeur régionale. Les personnes intéressées par la géothermie peuvent se rendre directement sur le site web pour obtenir plus d’informations, vérifier leur admissibilité ou amorcer une demande de projet.

À propos d’Énergir solution géothermie

Énergir solution géothermie est une filiale d’Énergir spécialisée dans le déploiement de systèmes géothermiques résidentiels au Québec. Elle offre une solution de chauffage et de climatisation performante et bien adaptée au climat québécois.

Grâce à une approche intégrée, allant de la conception à la mise en service, elle accompagne les propriétaires à chaque étape de leur projet. En travaillant avec des entrepreneurs locaux, Énergir solution géothermie contribue à renforcer l’expertise québécoise en géothermie et à soutenir l’évolution du secteur des bâtiments.



