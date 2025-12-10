L’événement de conduite hivernale : pour découvrir les voitures sport de la marque dans le climat canadien

Tenue à Notre-Dame-de-la-Merci, QC, à environ 90 minutes au nord de Montréal

Lancée en 2010 sous le nom de Camp4 Canada

Retour en 2026 avec les derniers modèles 911





TORONTO, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En février prochain, la Porsche Ice Experience Canada fêtera son 15e anniversaire. Au volant des dernières voitures sport de la marque, les participants à la Porsche Ice Experience Canada acquièrent de précieuses compétences de conduite hivernale à Mécaglisse, un centre de conduite sur neige et sur glace situé à l’extérieur de Montréal. Les parcours à virages multiples combinés à des pistes de dérapage hivernales permettent d’explorer la dynamique de conduite des modèles Porsche dans des situations sécuritaires et contrôlées.

La Porsche Ice Experience Canada est idéalement située dans l’une des régions les plus pittoresques du pays. Les participants du Canada et du monde entier profitent d’un paysage hivernal spectaculaire et de l’hospitalité cinq étoiles qui fait la renommée des événements Porsche Experience dans le monde entier. La proximité de Mont-Tremblant permet également aux participants d’intégrer facilement des vacances dans la région, par exemple pour faire du ski dans les Laurentides.

« Nous sommes ravis de ramener l’événement Porsche Ice Experience Canada pour la 15e année, a déclaré Trevor Arthur, Président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Enrichi par les conseils experts des instructeurs certifiés par Porsche, ce programme captivant montre comment les voitures sport de notre marque offrent des expériences de conduite exaltantes, tout en conquérant en toute confiance les conditions hivernales les plus difficiles. »

L’événement Porsche Ice Experience Canada offre une multitude de programmes sur mesure : Ice Trial, Ice Intro, Ice Experience, ainsi que Ice Force et Ice Force +. Après son introduction en 2025, Ice pour ELLE reviendra également pour sa saison anniversaire. Cette variante de l’Ice Trial a été créée exclusivement pour les femmes passionnées de Porsche et est dirigée par des instructrices. Quel que soit le niveau d’expérience des participants, l’objectif ultime de tous les programmes est d’améliorer les aptitudes et la confiance au volant grâce aux instructions d’experts et à beaucoup de temps passé à conduire.

Ice Experience Canada fait partie d’une gamme complète de programmes de conduite hivernale offerts par Porsche dans le monde entier. Ce concept a été introduit pour la première fois en Finlande, où les programmes comprennent également des événements Ice Experience et Ice Force avancés, organisés sur des lacs gelés spécialement préparés dans la région du cercle polaire arctique.

Porsche Canada propose cinq types de programmes de plusieurs jours dans le cadre de son programme Ice Experience. Les dates de « Ice Intro » sont du 3 au 6 février, du 5 au 8 février et du 11 au 14 février 2026; celles de « Ice Trial », du 7 au 8 février; celles de « Ice Experience », du 8 au 12 février et du 13 au 17 février; enfin, celles de « Ice Force » et « Ice Force + » sont respectivement du 16 au 20 février et du 19 au 21 février. L’événement « Ice pour ELLE » est proposé en exclusivité du 7 au 9 février 2026. Les événements sont offerts au coût de 3 980 $ et comprennent l’hébergement, les repas et les transferts entre l’hôtel et le centre de conduite. Les réservations peuvent être effectuées sur le site https://porscheexperience.ca/driving-experience/ice.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous :

https://www.porsche.ca | https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.instagram.com/pectoronto | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.linkedin.com/company/porsche-experience-centre-toronto | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à l’adresse https://press.ca.porsche.com.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98023f98-04e5-47b9-b6c5-9cd083467182/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ffa0765-3ae2-4fd2-b675-6a4f792ee2b1/fr