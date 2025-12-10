Bitget informa un aumento récord del 4.468 % en los futuros de acciones estadounidenses tokenizadas durante la temporada de resultados

VICTORIA, Seychelles, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, ha publicado nuevos datos que muestran un crecimiento sin precedentes en la demanda mundial de acciones estadounidenses tokenizadas durante la reciente temporada de resultados. Desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, el volumen de operaciones al contado de tokens de acciones estadounidenses tokenizadas aumentó un 452 % con respecto al mes anterior, mientras que el volumen de operaciones de futuros se incrementó un 4.468 %, lo que supuso el periodo de mayor actividad desde que se lanzaron estos productos en Bitget.

El informe analiza la aceleración en adoptar acciones tokenizadas e identifica tres fuerzas subyacentes que impulsan este crecimiento. La primera fuerza subyacente es la composición de los propios activos, con una demanda que se inclina hacia los líderes tecnológicos y las acciones vinculadas a las criptomonedas, que ofrecen una alta volatilidad y oportunidades direccionales. La segunda fuerza subyacente es el cambio hacia la accesibilidad al mercado las 24 horas del día, lo que reduce las barreras tradicionales y permite a los operadores participar en todas las zonas horarias del mundo sin interrupción. La tercera fuerza subyacente es la influencia de una base diversa de usuarios a nivel mundial, cuyos patrones de trading y apetito por el riesgo están redefiniendo la forma en que se crean, escalan y consolidan los mercados tokenizados.

Los mercados de futuros experimentaron un comportamiento de trading extraordinariamente agresivo centrado en las acciones tecnológicas de gran capitalización, donde Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple y el ETF de Nasdaq-100 (QQQ) dominan la actividad. El volumen de futuros de Meta aumentó un 40.774 %, el de Microsoft un 24.339 % y el de MicroStrategy un 11.684 % intermensual, lo que refleja los esfuerzos de los operadores por aprovechar la volatilidad impulsada por los resultados y el impulso relacionado con la IA.

La participación en el mercado al contado mostró un patrón de asignación más equilibrado. Nvidia lideró con un crecimiento intermensual del 1.888 %, acompañado de una amplia exposición al índice mediante QQQ (+3.492 %) y SPY (+3.247 %). El aumento en la demanda de TLT (+69.573 % intermensual), el ETF del Tesoro a largo plazo, demostró una tendencia hacia la cobertura defensiva y la gestión del riesgo macroeconómico durante una temporada de presentación volátil de informes.

El modelo de trading 5×24 de Bitget resultó fundamental para hacer posible esta actividad. Los patrones de trading a nivel mundial revelaron que los usuarios de Asia, en particular, aprovecharon el acceso ampliado para responder a la publicación de resultados, ajustar posiciones antes de la apertura del mercado estadounidense y mitigar el riesgo nocturno, ventajas que no están disponibles en los mercados de valores tradicionales.

La base de usuarios siguió siendo claramente internacional, liderada por Asia Oriental (39,66 %), junto con una participación importante de América Latina, Asia Meridional, Asia Sudoriental y Europa. La segmentación por comportamiento mostró que las "ballenas" de alta frecuencia ejecutaban un promedio de 51,7 operaciones al día, mientras que los operadores minoristas participaban de forma más selectiva en torno a los catalizadores de ganancias.

“Estamos viendo el surgimiento de un mercado bursátil mundial totalmente democratizado”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Cuando los inversionistas de todos los continentes pueden participar en la temporada de resultados en tiempo real, utilizando USDT, con acceso las 24 horas del día y sin barreras geográficas, el mercado se vuelve más amplio, más fluido y, fundamentalmente, más sofisticado. Las acciones tokenizadas ya no son experimentales. Se están convirtiendo en una clase de activos convencional, definida por el capital y el comportamiento mundial”.

Los resultados de Bitget indican que los tokens de acciones tokenizadas han entrado en una nueva fase de consolidación estructural, caracterizada por estrategias de inversión diversificadas, acceso mundial sin problemas y participantes en el mercado cada vez más sofisticados.

