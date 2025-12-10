Bitget enregistre une envolée record de 4 468 % des contrats à terme sur actions américaines tokenisées au moment des publications de résultats

VICTORIA, Seychelles, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), publie de nouvelles données faisant ressortir une croissance sans précédent de la demande mondiale pour les actions américaines tokenisées pendant la période de publication des résultats. Entre la mi-octobre et la fin novembre, le volume de transactions au comptant propres aux actions américaines tokenisées a bondi de 452 % en glissement mensuel, tandis que le volume des contrats à terme s’est envolé de 4 468 %. Ce constat plaide en faveur de la plus forte période d’activité depuis l’introduction de ces produits sur la plateforme d’échange de Bitget.

Le rapport revient sur le rythme d’adoption soutenu des actions tokenisées et identifie les trois forces motrices sous-jacentes à cette croissance. La première tient à la nature des actifs eux-mêmes, la demande s’orientant majoritairement vers les géants technologiques et les actions liées à la crypto, qui présentent une volatilité haute et des opportunités directionnelles. La deuxième vise la tendance en faveur d’un accès aux marchés 24 heures sur 24, ce qui restreint les barrières traditionnelles tout en permettant aux traders de réaliser leurs opérations sur tous les fuseaux horaires et sans interruption. La troisième se rapporte à l’influence qu’exerce une base d’utilisateurs mondialement diversifiée, dont les comportements et l’appétence au risque remodèlent la manière dont les marchés tokenisés se forment et se développent jusqu’à maturité.

Les marchés à terme ont enregistré des stratégies de trading particulièrement agressives axées sur les géants technologiques à très forte capitalisation, Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple et l’ETF Nasdaq-100 (QQQ) en tête. Le volume des contrats à terme sur Meta s’est envolé de 40 774 %, tandis que les opérations ciblées sur Microsoft et MicroStrategy ont respectivement progressé de 24 339 % et 11 684 % en un mois. Une telle envolée traduit la volonté des traders de profiter de la volatilité liée à la publication des résultats et de l’engouement pour l’IA.

La participation sur le marché au comptant a fait preuve d’une répartition plus équilibrée. Nvidia a mené la danse à raison d’une croissance mensuelle de 1 888 %, adossée d’une large exposition indicielle via QQQ (+ 3 492 %) et SPY (+ 3 247 %). L’explosion de la demande pour le TLT (+ 69 573 % en glissement mensuel) et l’ETF obligataire du Trésor américain à long terme reflète une volonté de couverture défensive et de gestion du risque macro lors d’une période de publication de résultats particulièrement volatile.

Le modèle de trading 24×5 de Bitget s’est révélé clé pour venir appuyer cette activité. À l’échelle mondiale, les tendances de trading montrent que les utilisateurs asiatiques, en particulier, se sont reposés sur cet accès étendu pour réagir aux publications de résultats, ajuster leurs positions avant l’ouverture des marchés américains et réduire le risque lié aux variations de cotation pendant la fermeture des marchés, à noter que de tels avantages sont inexistants sur les marchés actions traditionnels.

Le collectif d’utilisateurs est resté nettement international. L’Asie de l’Est a pris la tête du mouvement à raison d’une participation à hauteur de 39,66 %, suivie de régions témoignant d’une forte activité comme l’Amérique latine, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est ou encore l’Europe. L’étude du comportement des traders montre que les gros acteurs qualifiés de « baleines » passent en moyenne 51,7 ordres par jour, tandis que les traders particuliers se montrent plus sélectifs, surtout autour des annonces de résultats.

« Nous assistons à l’émergence d’un marché boursier d’envergure mondiale totalement démocratisé » observe Gracy Chen, PDG de Bitget. « À l’heure où des investisseurs répartis sur plusieurs continents peuvent piloter en temps réel une activité liée à la publication des résultats, en privilégiant l’USDT, à l’appui d’un accès au marché ouvert 24 heures sur 24 et libéré de toute contrainte géographique, le marché devient plus large, plus liquide et résolument plus sophistiqué. Les actions tokenisées ont dépassé la phase expérimentale pour s’imposer comme une classe d’actifs grand public, influencée par le capital et les comportements du monde entier. »

Les conclusions de Bitget montrent que les actions tokenisées ont franchi une nouvelle étape de maturité structurelle, caractérisée par des stratégies d’investissement diversifiées, un accès mondial fluide et des acteurs de plus en plus sophistiqués.

