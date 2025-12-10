Bitget, 실적 시즌 동안 토큰화된 미국 주식 선물 거래 4,468% 급증 기록 보고

빅토리아 세이셸, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 익스체인지(UEX)인 Bitget이 최근 실적 시즌 동안 토큰화된 미국 주식에 대한 글로벌 수요가 사상 최대 수준으로 증가했다는 새로운 데이터를 발표했다. 10월 중순부터 11월 말까지 토큰화된 미국 주식 토큰의 현물 거래량은 전월 대비 452% 증가했으며, 선물 거래량은 무려 4,468% 급증해 이 상품이 Bitget에서 출시된 이후 가장 활발한 거래 기간을 기록했다.

이번 보고서는 토큰화된 주식의 채택이 가속화되고 있는 배경을 분석하며, 이러한 성장을 견인하는 세 가지 핵심 요인을 제시한다. 첫 번째 요인은 자산 구성 자체로, 변동성이 크고 방향성이 뚜렷한 기술주와 암호화폐 관련 주식에 대한 수요가 집중되고 있다는 점이다. 두 번째 요인은 24시간 시장 접근성이 확대되면서 전통적인 진입 장벽이 낮아지고, 전 세계 모든 시간대에서 끊김 없이 거래 참여가 가능해졌다는 점이다. 세 번째 요인은 글로벌 사용자 기반의 영향으로, 이들의 거래 패턴과 위험 선호가 토큰화 시장의 형성, 확장, 성숙 과정에 새로운 방향성을 제시하고 있다.

선물 시장에서는 초대형 기술주를 중심으로 매우 공격적인 거래가 이루어졌으며, 테슬라, 메타, 마이크로스트래티지, 애플, 그리고 나스닥 100 ETF(QQQ)가 활동을 주도했다. 메타의 선물 거래량은 전월 대비 40,774% 증가했고, 마이크로소프트는 24,339%, 마이크로스트래티지는 11,684% 증가하여 실적 발표에 따른 변동성과 AI 관련 모멘텀을 포착하려는 트레이더들의 움직임을 반영했다.

현물 시장에서는 보다 균형 잡힌 자산 배분이 나타났다. 엔비디아는 전월 대비 1,888% 성장으로 선두를 차지했고, QQQ(3,492%)와 SPY(3,247%)를 통한 광범위한 지수 노출이 뒤따랐다. 장기 미 국채 ETF인 TLT는 전월 대비 69,573% 증가하며 높은 수요를 기록했는데, 이는 변동성이 큰 실적 시즌 동안 방어적 헤지와 거시적 리스크 관리가 강화되었음을 의미한다.

Bitget의 5×24 거래 모델은 이러한 활동을 가능하게 하는 핵심 역할을 했다. 글로벌 거래 패턴을 보면 특히 아시아 사용자들이 확대된 접근성을 활용해 실적 발표에 대응하고, 미국 시장 개장 전에 포지션을 조정하며, 장 마감 후 리스크를 완화하는 등 전통적인 주식 시장에서는 불가능한 거래 이점을 확보한 것으로 나타났다.

사용자 기반은 뚜렷하게 국제적 구성을 유지했으며, 동아시아가 39.66%로 가장 높은 비중을 차지했고, 중남미, 남아시아, 동남아시아, 유럽에서도 의미 있는 참여가 이어졌다. 행동 분석에 따르면 고빈도 거래를 수행하는 ‘고래(whales)’ 그룹은 하루 평균 51.7건의 거래를 실행한 반면, 일반 리테일 트레이더들은 실적 발표와 같은 특정 이벤트를 중심으로 선택적으로 참여하는 경향이 나타났다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “지금 우리가 목격하고 있는 것은 완전히 민주화된 글로벌 주식 시장의 출현이다. 각 대륙의 투자자들이 USDT를 사용해 24시간 실시간으로 실적 시즌에 참여할 수 있고, 지리적 제약 없이 거래할 수 있을 때 시장은 더 넓어지고, 더 유동적이며, 본질적으로 더 정교해진다. 토큰화된 주식은 더 이상 실험적 상품이 아니다. 이제 글로벌 자본과 글로벌 행동에 의해 형성되는 주류 자산군이 되어가고 있다”라고 말했다.

Bitget의 분석 결과에 따르면 토큰화된 주식 토큰은 다양한 투자 전략, 원활한 글로벌 접근성, 그리고 점점 더 정교해지는 시장 참여자들에 의해 구조적 성숙 단계에 진입한 것으로 보인다.

전체 보고서는 여기 링크를 통해 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

