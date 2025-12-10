Bitget Melaporkan Lonjakan Rekod 4,468% dalam Niaga Hadapan Saham AS yang Ditokenisasi Semasa Musim Pendapatan

VICTORIA, Seychelles, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, hari ini mengeluarkan data baharu yang menunjukkan pertumbuhan luar biasa dalam permintaan global terhadap ekuiti AS yang ditokenisasi sepanjang musim pendapatan baru‑baru ini. Dari pertengahan Oktober hingga akhir November, volum dagangan spot bagi token saham AS yang ditokenisasi meningkat sebanyak 452% bulan ke bulan, manakala volum dagangan niaga hadapan melonjak 4,468%, menandakan tempoh aktiviti paling kukuh sejak produk ini dilancarkan di Bitget.

Laporan Bitget mengkaji peningkatan pesat penerimaan ekuiti ditokenisasi dan mengenal pasti tiga faktor utama yang memacu pertumbuhan tersebut. Faktor pertama ialah komposisi aset itu sendiri, dengan permintaan tertumpu pada peneraju teknologi dan ekuiti berkaitan kripto yang menawarkan volatiliti tinggi serta peluang dagangan berasaskan arah pasaran. Faktor kedua ialah peralihan kepada akses pasaran 24 jam, yang mengurangkan halangan tradisional dan membolehkan pedagang mengambil bahagian merentasi zon waktu global tanpa gangguan, merupakan faktor kedua. Pengaruh komuniti pengguna global yang pelbagai menjadi pemacu ketiga, dengan corak dagangan dan selera risiko mereka membentuk semula pembentukan, skala dan kematangan pasaran ditokenisasi.

Pasaran niaga hadapan menunjukkan aktiviti dagangan yang sangat agresif, dengan tumpuan pada saham teknologi mega‑cap seperti Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple serta ETF Nasdaq‑100 (QQQ) yang mendominasi aktiviti dagangan. Meta mencatatkan peningkatan volum niaga hadapan sebanyak 40,774%, Microsoft sebanyak 24,339%, dan MicroStrategy sebanyak 11,684% bulan ke bulan, mencerminkan strategi pedagang untuk memanfaatkan volatiliti musim pendapatan serta momentum berkaitan AI.

Penyertaan di pasaran spot menunjukkan corak peruntukan yang lebih seimbang. Nvidia mendahului dengan pertumbuhan 1,888% bulan ke bulan, diiringi oleh peningkatan pendedahan indeks melalui QQQ (+3,492%) dan SPY (+3,247%). Lonjakan permintaan terhadap TLT (+69,573% bulan ke bulan), iaitu ETF Perbendaharaan jangka panjang, menunjukkan kecenderungan pelabur ke arah strategi lindung nilai defensif dan pengurusan risiko makro sepanjang musim pelaporan yang penuh ketidaktentuan.

Model dagangan 5×24 Bitget terbukti memainkan peranan penting dalam membolehkan aktiviti ini berlaku. Corak dagangan global menunjukkan bahawa pengguna Asia khususnya memanfaatkan akses lanjutan untuk bertindak balas terhadap pengumuman pendapatan, menyesuaikan posisi sebelum pasaran AS dibuka, serta mengurangkan risiko semalaman — kelebihan yang tidak ditawarkan oleh pasaran ekuiti tradisional.

Pangkalan pengguna kekal bersifat antarabangsa, diterajui oleh Asia Timur (39.66%), dengan penyertaan signifikan dari Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Eropah. Segmentasi tingkah laku menunjukkan bahawa ‘whales’ berfrekuensi tinggi melaksanakan purata 51.7 dagangan sehari, manakala pedagang runcit lebih selektif, terutamanya ketika wujud pemangkin pendapatan.

“Kami sedang menyaksikan kemunculan pasaran ekuiti global yang benar‑benar demokratik,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Apabila pelabur merentasi benua boleh mengambil bahagian dalam musim pendapatan secara masa nyata, menggunakan USDT dengan akses 24 jam tanpa halangan geografi, pasaran menjadi lebih luas, lebih cair dan secara asasnya lebih canggih. Ekuiti ditokenisasi bukan lagi sekadar eksperimen. Ia kini muncul sebagai kelas aset arus perdana, dibentuk oleh modal dan tingkah laku global.”

Penemuan Bitget menunjukkan bahawa token saham yang ditokenisasi telah memasuki fasa baharu kematangan struktur, yang dicirikan oleh strategi pelaburan yang pelbagai, akses global tanpa halangan serta peserta pasaran yang semakin sofistikated.

Untuk laporan penuh, sila rujuk di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pulangan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47fda1a6-04c0-47ec-a6c4-fd2021a1e068

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/323f3456-ea8a-4042-b3bd-217bf790b024