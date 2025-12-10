A Bitget registra aumento recorde de 4.468% em futuros tokenizados de ações dos EUA durante a temporada de resultados

VICTORIA, Seychelles, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, divulgou novos dados mostrando um crescimento sem precedentes na demanda global por ações americanas tokenizadas durante a recente temporada de resultados. De meados de outubro até o final de novembro, o volume de negociações à vista para tokens de ações dos EUA tokenizados aumentou 452% mês a mês, enquanto o volume de negociação de futuros cresceu 4.468%, marcando o período mais forte desde o lançamento desses produtos na Bitget.

O relatório analisa a aceleração da adoção de ações tokenizadas e identifica três forças essenciais impulsionando esse crescimento. A primeira é a composição dos próprios ativos, com a demanda tendendo para líderes tecnológicos e ações ligadas a criptomoedas que oferecem alta volatilidade e oportunidades direcionais. A segunda é a mudança para acessibilidade de mercado 24 horas, que reduz barreiras tradicionais e permite que os traders participem de fusos horários globais sem interrupção. A terceira é a influência de uma base de usuários globalmente diversa, cujos padrões de negociação e perfis de risco estão remodelando a forma como os mercados tokenizados se formam, escalam e amadurecem.

Os mercados de futuros registraram comportamentos de negociação extremamente agressivo centrado em ações de megacaps de tecnologia, com Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple e o ETF Nasdaq-100 (QQQ) dominando a atividade. O volume de futuros da Meta aumentou 40.774%, a Microsoft 24.339% e a MicroStrategy 11.684% mês a mês, refletindo as ações dos traders para capturar a volatilidade gerada pelos resultados e o impulso relacionado à IA.

A participação no mercado à vista mostrou um padrão de alocação mais equilibrado. A Nvidia liderou com um crescimento de 1.888% mês a mês, acompanhada por ampla exposição aos índices por meio do QQQ (+3.492%) e SPY (+3.247%). O aumento da demanda pelo TLT (+69.573% MoM), o ETF de longo prazo do Tesouro, demonstrou uma tendência para a cobertura defensiva e o gerenciamento de risco macroeconômico durante uma temporada volátil de reportagens.

O modelo de negociação 5×24 da Bitget provou ser fundamental para viabilizar essa atividade. Padrões globais de negociação revelaram que usuários asiáticos, em particular, aproveitaram o acesso estendido para responder a divulgações de resultados, ajustar posições antes da abertura do mercado americano e mitigar riscos noturnos — vantagens indisponíveis nos mercados tradicionais de ações.

A base de usuários permaneceu claramente internacional, liderada pelo Leste Asiático (39,66%), acompanhada de participação significativa da América Latina, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Europa. A segmentação comportamental mostrou "baleias" de alta frequência executando em média 51,7 operações por dia, enquanto os traders de varejo se envolveram de forma mais seletiva em torno dos catalisadores de lucros.

"O que estamos vendo é o surgimento de um mercado global de ações totalmente democratizado", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Quando investidores de diferentes continentes podem participar da temporada de resultados em tempo real, usando USDT, com acesso 24 horas e sem barreiras geográficas, o mercado se torna mais amplo, mais líquido e fundamentalmente mais sofisticado. Ações tokenizadas não são mais experimentais. Estão se tornando uma classe de ativos mainstream, moldada pelo capital e comportamento global.”

As descobertas da Bitget indicam que os tokens de ações tokenizadas entraram em uma nova fase de maturidade estrutural, definida por estratégias de investimento diversificadas, acesso global sem falhas e participantes de mercado cada vez mais sofisticados.

