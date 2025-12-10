Bitget 报告称财报季期间代币化美股期货交易量激增 4,468%，创历史新高

塞舌尔维多利亚, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布最新数据显示，在上一财报季期间，全球对代币化美股的需求呈现出前所未有的增长。从 10 月中旬到 11 月底，代币化美股代币的现货交易量月环比增长 452%，而期货交易量激增 4,468%，成为自这些产品在 Bitget 平台上线以来的最强交易活动活跃期。

该报告分析了代币化股权加速普及的趋势，并指出推动这一增长的三大根本驱动力。首先是资产类别本身的构成，市场需求正倾向于具备高波动性和方向性机会的科技领军企业和与加密概念股。第二是市场正向 24 小时全天候可访性转变，这一转变降低了传统交易壁垒，使交易者能够跨全球时区不间断地参与交易。第三个是全球多元化用户基础的影响，他们的交易模式和风险偏好正在重塑代币化市场的形成路径、扩展节奏和成熟方式。

期货市场呈现出异常激进的交易行为，主要围绕超大型科技股展开，其中特斯拉、Meta、MicroStrategy、苹果和纳斯达克 100 指数 ETF (QQQ) 占据主导。Meta 的期货交易量月环比增长 40,774%，微软增长 24,339%，MicroStrategy 增长 11,684%，反映出交易者正积极捕捉财报驱动的波动性及人工智能相关的行情动能。

现货市场的参与度则显示出更加均衡的配置模式。Nvidia 以 1,888% 的月环比增长率领跑，同时通过 QQQ (+3,492%) 和 SPY (+3,247%) 等指数基金获得了广泛的指数敞口。对长期国债 ETF (TLT) 的需求激增（月环比增长69,573%），显示出在波动加剧的财报季中，投资者正转向防御性对冲和宏观风险管理。

事实证明，Bitget 的 5×24 交易模式在促成上述交易活动中发挥了关键作用。全球交易模式显示，亚洲用户尤其善于利用延长交易时间对财报发布做出反应，在美国市场开盘前调整头寸，并降低隔夜风险，而这些优势是传统股票市场无法提供的。

用户基础仍然具有明显国际性，其中东亚地区用户占比最高 (39.66%)，同时拉丁美洲、南亚、东南亚和欧洲的用户也占有相当大的比例。行为细分分析显示，交易频率高的“大户”平均每天进行 51.7 笔交易，而散户投资者则更倾向于在财报发布等关键事件前后进行选择性交易。

“我们正在见证一个完全民主化的全球股票市场的诞生，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。“当跨洲投资者能够使用 USDT 实时参与财报季，享受 24 小时全天候交易服务，且不受地域限制时，市场就会变得更加广阔、流动性更强，而且从根本上更加成熟。代币化股票已不再属于实验性质。它们正在成为一种主流资产类别，受到全球资本和全球投资者行为的影响。”

Bitget 的研究结果显示，代币化股票代币已进入结构性成熟的新阶段，其特征包括投资策略多元化、全球交易无缝接入以及市场参与者日益专业化。

如需查看完整报告，请点击此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。该应用服务超 8000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格易受波动影响，并可能出现大幅度的价格变动。建议投资者在可承受损失的范围内投资。投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。过往业绩不代表未来表现。Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。本文内容不作为任何财务建议。详情请查阅我司《使用条款》。

本公告所附照片可在以下网址查看：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47fda1a6-04c0-47ec-a6c4-fd2021a1e068

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/323f3456-ea8a-4042-b3bd-217bf790b024