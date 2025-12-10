Bitget 報告：財報季期間代幣化美股期貨創下 4,468% 飆升新紀錄

塞舌爾維多利亞, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 發佈最新數據，顯示在近期財報季間，全球對代幣化美股的需求出現空前增長。從 10 月中旬至 11 月底，代幣化美股現貨交易量按月增長 452%，而期貨交易量則飆升 4,468%，創下這些產品自 Bitget 推出以來交易最活躍的紀錄。

報告探討代幣化股票採納進程加速的原因，並歸納出推動此增長的三大根本動力。首先是資產類別本身的組成特點，市場需求集中於科技龍頭及加密貨幣概念股，其波動強烈且具明確走勢機遇。第二是市場向 24 小時全天候交易轉變，降低傳統門檻，讓交易者能跨時區不間斷參與全球市場。第三是全球多元化用戶群的影響力，其交易模式及風險偏好，正在重塑代幣化市場的形成路徑、擴張節奏及成熟方式。

期貨市場出現異常活躍的交易行為，其集中在超大型科技股，Tesla、Meta、MicroStrategy、Apple 及 Nasdaq 100指數 ETF (QQQ) 成為交易主力。Meta 期貨交易量按月增長 40,774%，Microsoft 增長 24,339%，MicroStrategy 增長 11,684%，反映交易者致力捕捉財報驅動的波動及人工智能 (AI) 相關的動能。

現貨市場的參與度顯示出更均衡的配置模式。Nvidia 以按月 1,888% 的增長率領先，並透過 QQQ (+3,492%) 及 SPY (+3,247%) 獲得廣泛指數敞口。對長期美國國債 (ETF) 需求按月激增 69,573%，顯示在波動劇烈的財報季中，市場正轉向防禦性對沖及宏觀風險管理。

Bitget 的 5×24 交易模式，實證可見對促成這類交易活動至關重要。全球交易模式顯示，亞洲用戶尤其善用延長交易時間，對財報公佈做出反應、在美國市場開市前調整倉位，並降低隔夜風險，這些優勢是傳統股票市場無法提供的。

用戶群仍具明顯國際化格局，以東亞 (39.66%) 為主，拉丁美洲、南亞、東南亞及歐洲也佔有相當大的比例。行為細分分析顯示，高頻「巨鯨」平均每日進行 51.7 筆交易，相比之下散戶投資者則主要在財報驅動時才較精挑細選地入市。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們正在見證一個全面民主化的全球股票市場的出現，當跨洲投資者能借助 USDT、24 小時全天候實時參與財報季交易，並不受地域限制時，市場將變得更廣闊、更具流動性，且從根本上更為精煉成熟。代幣化股票已不再處於試驗階段。它們正演變成主流資產類別，其特徵由全球資本和全球投資行為所塑造。」

Bitget 的發現指出，代幣化股票已進入結構性成熟的新階段，其特徵是多元投資策略、無縫全球准入，以及日益成熟的市場參與者。

如欲查看完整報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣、以太坊、瑞波幣及其他加密貨幣價格的功能。該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

