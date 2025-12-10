2025 m. gruodžio 10 d. AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:
- Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šie asmenys: Antanas Trumpa (buvusios kadencijos valdybos pirmininkas), Jonas Vaičaitis (nepriklausomas narys), Paul M Campbell (nepriklausomas narys), Ligita Trumpaitė – Lumpickienė (UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Gamybos ir administracijos direktorė), Rita Trumpaitė – Vanagienė (Verslininkė, medicinos mokslų daktarė) ir Andrius Trumpa (AB „Rokiškio sūris“ Turto saugos ir priežiūros padalinio vadovas).
Dalius Trumpa
Direktorius
