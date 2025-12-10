Stingray s’associe à BYD pour lancer une solution comarquée combinant musique, balados et radio qui offre une expérience de divertissement incomparable en voiture

MONTRÉAL, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une solution comarquée combinant musique, balados et radio destinée aux constructeurs automobiles du monde entier. Fruit d’un partenariat stratégique avec BYD, un chef de file des véhicules à énergies nouvelles, le service sera inauguré sous le nom de BYD Audio by Stingray. Les conducteurs bénéficieront de l’ensemble des produits musicaux de Stingray, dont Stingray Karaoke avec micro et Calm Radio pour une ambiance de conduite relaxante. Cette collaboration stratégique, qui s’inscrit dans une série d’accords OEM, solidifie la position de Stingray en tant que fournisseur de divertissement automobile de premier plan.

Le nouveau système d’infodivertissement de Stingray transforme l’expérience de conduite. Entièrement personnalisable, il s’intègre parfaitement à l’identité de marque et au public cible de chaque constructeur automobile. BYD Audio by Stingray donne accès à un contenu riche et varié : des centaines de chaînes musicales mises à jour chaque semaine avec les succès de l’heure, plus de 4 millions de balados populaires et des milliers de chaînes de radio internationales. Conçue pour être à la fois intuitive et sécuritaire, l’interface offre une navigation simple par style musical et par époque, des pochettes d’album haute résolution et un visualiseur dynamique avec des thèmes de couleurs personnalisables, le tout géré par des commandes simplifiées pour le conducteur.

La plateforme offre une grande flexibilité en proposant deux modèles : un abonnement premium et une version gratuite financée par la publicité. Cette approche permet de répondre aux besoins variés des clients, tout en garantissant une expérience d’écoute de haute qualité pour chaque conducteur.

« Le lancement de ce nouveau système d’infodivertissement en partenariat avec BYD marque une étape importante dans notre mission de fournir des expériences de divertissement inégalées où que se trouvent les consommateurs », a déclaré Jim Riley, président de Stingray Music USA. « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec un pionnier comme BYD et sommes très enthousiasmés par les premières réactions du public. En intégrant notre gamme complète de produits audio, de la musique à succès au karaoké et au bien-être, nous redéfinissons collectivement ce que peut être le divertissement en voiture et offrons aux constructeurs automobiles une solution comarquée engageante. »

L’introduction de BYD Audio by Stingray vient compléter la suite de divertissement Stingray à bord des véhicules BYD, créant ainsi un environnement audio complet et immersif. Les conducteurs peuvent désormais passer sans effort d’une riche bibliothèque musicale à une expérience de karaoké interactive, ou encore à des ambiances sonores apaisantes pour une conduite plus relaxante.

« BYD a pour mission de proposer à ses clients les plus récentes innovations technologiques », a déclaré Stella Li, vice-présidente directrice de BYD. « La suite de services audio de Stingray jouera un rôle important dans nos fonctionnalités de pointe. Nous sommes ravis que BYD Audio by Stingray offre à nos clients une sélection de musique, de balados et de chaînes de radio de classe mondiale pour enrichir chaque trajet. »

Le déploiement de BYD Audio by Stingray débutera au début de 2026 via une mise à jour à distance (OTA). Le service sera d’abord lancé à bord de tous les modèles de véhicule sur le marché européen, avant d’être étendu progressivement à l’ensemble des marchés mondiaux de BYD.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 96 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 33 500 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de BYD

BYD est une société multinationale de haute technologie qui a pour mission de tirer parti de l’innovation pour améliorer notre qualité de vie. Fondée en 1995 comme fabricant de batteries rechargeables, BYD propose aujourd’hui un champ d’activités diversifié regroupant l’automobile, le transit ferroviaire, les nouvelles énergies et l’électronique, et exploite plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Thaïlande, au Brésil, en Hongrie, en Ouzbékistan et en Inde. En mettant l’accent sur l’acquisition, le stockage et l’utilisation de l’énergie, BYD propose des solutions énergétiques complètes à zéro émission qui contribuent à réduire la dépendance mondiale aux énergies fossiles. Ses véhicules à énergie alternative sont aujourd’hui présents dans plus de 90 pays et régions, sur 6 continents. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société nommée au palmarès mondial Fortune 500 propose des innovations en vue de l’atteinte d’un monde plus vert.