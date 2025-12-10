Wawanesa soutient cinq projets communautaires de résilience climatique partout au Canada

WINNIPEG, Manitoba, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les communautés canadiennes font face à des risques accrus de catastrophes naturelles graves causées par le changement climatique, Wawanesa apporte son soutien pour renforcer leur résilience.

Grâce à son initiative Champions du climat Wawanesa : subventions locales , Wawanesa s’associe à cinq organisations pour soutenir des projets locaux d’adaptation et d’atténuation au changement climatique. Ces projets visent à réduire les effets des conditions météorologiques extrêmes sur les communautés locales.

« Le changement climatique affecte les endroits où nous vivons et travaillons, ce qui nécessite des solutions pratiques et locales », a affirmé Mitchell McEwen, directeur, Durabilité et résilience climatique et impact communautaire de Wawanesa. « En tant que compagnie mutuelle d’assurance détenue par ses membres, nous pensons que soutenir les gens qui font face à ces défis de près est essentiel. C’est pourquoi nous soutenons ces organisations dans le développement de solutions pratiques et dans l’accroissement de leurs capacités à défendre leurs communautés. »

Les entités et les initiatives appuyées par Wawanesa sont les suivantes :

Living Lakes Canada

Nelson, C.-B.

Les fonds serviront au projet de Living Lakes Canada de cartographie des ressources en eau pour la lutte contre les feux de forêt. Ce projet aidera les communautés du sud-est de la Colombie-Britannique à s’adapter à la hausse des risques de feux de forêt et de sécheresse en créant des cartes détaillées des ressources en eau disponibles.

Hamilton Conservation Foundation

Hamilton, ON

L’Office de protection de la nature de Hamilton poursuivra son initiative de restauration des marais de Saltfleet. Ce projet vise à restaurer les fonctions naturelles des zones humides, ce qui permettra de réduire les inondations et l’érosion dans l’est de Hamilton, tout en améliorant les habitats et la qualité de l’eau.



Région de la biosphère de Long Point

Port Dover, ON

La subvention appuiera le projet de résilience de la rive nord de la région de la biosphère de Long Point. Ce projet mettra en œuvre des solutions axées sur la nature, comme la restauration des dunes grâce à des herbes indigènes pour réduire les inondations, l’érosion et les niveaux d’eau élevés le long de la rive nord du lac Érié.

The Couchiching Conservancy

Carden, ON

The Couchiching Conservancy intégrera la cartographie de la vulnérabilité au changement climatique, la planification de mesures d’urgence et la gestion proactive des forêts et des prairies. Elle aidera ainsi les communautés situées dans le corridor de conservation de Carden à réduire les risques d’inondation et de feux de forêt, et à s’adapter aux effets des conditions météorologiques extrêmes.

Organismes de bassins versants : Société de conservation et d’aménagement du bassin de la rivière Châteauguay (OBV SCABRIC)

Sainte-Martine, Québec

En formant les dirigeants locaux aux pratiques exemplaires de gestion durable des eaux pluviales et en leur fournissant des outils concrets, le projet de formation décentralisée sur la biorétention de l’OBV SCABRIC aidera les communautés de sa zone d’intervention à s’adapter aux risques d’inondation et de sécheresse grâce à des solutions axées sur la nature.

Depuis son lancement en 2024, le programme Champions du climat Wawanesa : subventions locales a accordé plus de 488 000 $ afin d’aider au financement de projets communautaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme plus vaste Champions du climat Wawanesa , qui investit 2 millions de dollars par année pour soutenir les personnes et les organisations en première ligne dans la lutte contre le changement climatique.

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 11,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com.