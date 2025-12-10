Ressources Cerro de Pasco se prépare pour la prochaine phase alors que les travaux techniques et d'obtention des permis progressent dans le cadre du projet Quiulacocha

MONTRÉAL, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (BVL : CDPR) est heureuse de fournir une mise à jour complète sur les progrès réalisés dans le cadre du projet de retraitement des résidus miniers de Quiulacocha. Cette mise à jour reflète les progrès significatifs réalisés dans les domaines technique, environnemental, géotechnique et de l'obtention des permis dans le cadre de la phase 1, ainsi que la transition vers la phase 2. Le projet Quiulacocha est l’initiatives de retraitement et d'assainissement des résidus miniers les plus importantes sur le plan stratégique au Pérou, avec un potentiel considérable en matière de valeur des ressources et d'avantages environnementaux à long terme.

Phase 1 : Avancées réalisées à ce jour

Forage et ressources minérales

Un programme de forage sonique de 40 trous a permis de confirmer les teneurs en métaux et leur continuité dans la zone forée. Le processus d’appel d’offres et l’évaluation technique des entrepreneurs internationaux pour la phase 2 sont en cours. Les données combinées des phases 1 et 2 permettront d'estimer les ressources minérales des résidus de Quiulacocha.

Minéralogie et Métallurgie

Des travaux d'analyses minéralogiques et métallurgiques approfondis sont en cours dans plusieurs laboratoires internationaux afin de déterminer le schéma de traitement le plus efficace pour récupérer les métaux sous forme de produits commercialisables.

Études environnementales de référence

Les études de référence de la saison humide sont achevées et les évaluations se poursuivent pour la saison sèche. Les travaux comprennent des levés LiDAR par drone, des études de magnétométrie et de photogrammétrie, ainsi que des suivis de la qualité de l'eau, de la biologie, de la géochimie, de la géotechnique et de l'hydrogéologie.

Hydrogéologie et géotechnique

Les levés LiDAR haute résolution, la photogrammétrie et la magnétométrie ont été intégrés aux modèles hydrogéologiques et aux évaluations de stabilité. Ces résultats guideront la planification minière, le choix des méthodes de revalorisation et les besoins en infrastructures pour le forage de la phase 2 du projet.

Revalorisation des résidus et stockage final

Les premières évaluations comparatives des sites de stockage à long terme et méthodes de revalorisation ont été réalisées. Les tests de rhéologie et d'abrasivité ont confirmé que les résidus miniers de Quiulacocha pouvaient être dragués et pompés de manière efficace et à faible coût.

Permis et Autorisations

Le rapport des résultats de la phase 1 a été déposé afin d'initier le processus réglementaire pour la phase 2 de forage et de formaliser les droits de revalorisation des résidus au-delà de la concession El Metalurgista.

CDPR dispose du financement nécessaire pour mener à bien la phase 2 de forage ainsi que tous les programmes métallurgiques en cours suite à la clôture de son plus récent financement.

Étapes à venir

Formalisation de la consolidation de l’ensemble de l’empreinte des résidus miniers

Achèvement du programme métallurgique intégré au premier trimestre 2026.

Dépôt et approbation du DIA ou du FTA pour la phase 2 de forage.

Début du forage de la phase 2.

Finalisation des modèles hydrogéologiques et géotechniques.

Sélection de la solution de stockage des résidus à long terme.

Avancement vers l'étude de pré-faisabilité.



Commentaire exécutif

Guy Goulet, chef de la direction, a déclaré :

« Notre équipe a réalisé des progrès importants dans le cadre du programme technique le plus complet et jamais entrepris sur le projet de résidus miniers de Quiulacocha. Les résultats confirment clairement le potentiel du projet et nous permettent d'aborder les prochaines étapes d'ingénierie et de développement dans de bonnes conditions. Grâce à la participation de multiples laboratoires, partenaires techniques et équipes spécialisées, nous bâtissons une base technique solide pour une exploitation générant de la valeur sur le long terme.

Peu de projets à l’échelle mondiale offrent la combinaison de potentiel métallifère, d’avantages environnementaux et d’opportunités de développement que présente Quiulacocha. Alors que les dernières étapes administratives sont en cours, CDPR se prépare à passer à la phase de faisabilité et reste pleinement engagée à mener à bien ce projet transformateur pour nos actionnaires et pour le Pérou.»

Permis et Autorisations

En novembre 2025, le Conseil minier indépendant, la plus haute autorité administrative en matière minière au Pérou, a émis deux résolutions qui fournissent une base claire et favorable pour faire avancer les dernières étapes du processus d'autorisation du projet Quiulacocha. Les décisions du Conseil énoncent formellement l’exigence de conclusion d’une entente entre CDPR, propriétaire de la concession principale de résidus miniers, et l’État, détenteur des responsabilités environnementales historiques dans la zone. Elles précisent également la voie administrative à suivre pour que le Ministère de l’Énergie et des Mines puisse procéder à l’évaluation et à la formalisation de la demande de CDPR relative au retraitement des résidus.

Cette clarification récente permet d’aligner les autorités compétentes et favorise la conclusion diligente des étapes administratives restantes. CDPR collabore étroitement avec le Ministère et prévoit de maintenir le rythme dans l'avancement du processus d’octroi de permis vers son aboutissement.

Mise à jour du programme technique

Le projet Quiulacocha, qui continue d'avancer en tant que développement à grande échelle et à long terme, est soutenu par un programme de travail technique rigoureux. Des essais métallurgiques et minéralogiques menés dans des laboratoires internationaux permettent de déterminer la méthode de traitement multiproduit la plus efficace. Le programme métallurgique intégré devant s'achever au premier trimestre 2026, CDPR met actuellement en place les bases techniques nécessaires à l'ingénierie de faisabilité et à l'évaluation économique.

Programme minéralogique et géochimique

Le programme comprend la minéralogie quantitative, des extractions séquentielles, des analyses par microsonde électronique, ICP-MS laser, minéralogie des produits de flottation et séparation hydraulique pour l’analyse de minéraux traces. Ces essais déterminent les associations minérales, la répartition des métaux et les facteurs influençant les récupérations métallurgiques. Les travaux sont réalisés en Suède (LTU), aux États-Unis (Montana Tech), dans des laboratoires chiliens et au Pérou.

Programme de tests métallurgiques

Le programme métallurgique a pour objectif de récupérer l'argent, le zinc, le plomb, le cuivre et la pyrite sous forme de concentrés commercialisables, tout en se concentrant également sur les procédés de récupération de l'or et du gallium. La phase initiale se concentre sur la flottation et la lixiviation sélective afin de maximiser la récupération des métaux.

Des échantillons composites représentatifs ont été obtenus à partir des domaines métallurgiques définis lors de la campagne de forage de 40 trous. Des essais de flottation à l'échelle du laboratoire ont permis de produire avec succès des concentrés de métaux de base, puis de pyrite, avec de l'argent présent dans ces produits. Des essais de nettoyage sont en cours afin d'optimiser les taux de récupération et la teneur des concentrés.

La nature fine des résidus permet un broyage minimal, ce qui présente des avantages potentiels en termes de coûts d'exploitation. Des technologies spécialisées de flottation des particules fines sont actuellement évaluées pour améliorer la récupération et la teneur.

Les essais de lixiviation préliminaires ont démontré le potentiel de récupération sélective de l'argent et de l'or dans un flux de produits distinct. L'optimisation du concentré de pyrite continue de soutenir son potentiel de commercialisation ou de transformation en acide sulfurique.

La phase métallurgique initiale devrait s'achever au premier trimestre 2026, puis les essais en cycle fermé et les essais de variabilité commenceront au deuxième trimestre de la même année.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus à ce jour confirment le potentiel d'un schéma de traitement multiproduit conçu pour maximiser la récupération des métaux tout en réduisant considérablement les volumes finaux de résidus.

Programme de référence environnementale

CDPR a achevé son étude environnementale de référence pour la saison humide et a fait progresser les travaux pour la saison sèche, notamment le suivi de la qualité de l'eau, l'échantillonnage géochimique, les études biologiques et les évaluations physiques. Ces ensembles de données serviront de base à l'étude d'impact environnemental du projet.

Le retraitement des résidus miniers de Quiulacocha a le potentiel de réduire les risques environnementaux à long terme, améliorer les conditions hydrologiques et pédologiques, et apporter des avantages durables en matière d'assainissement à la région.

Parallèlement aux programmes techniques, CDPR mène à bien un programme environnemental tout aussi rigoureux.

Études hydrogéologiques et géotechniques

Les levés effectués à l'aide de drones sur plus de 5 000 hectares ont permis de recueillir des données LiDAR haute résolution, des données de photogrammétrie détaillée et des données de magnétométrie régionale. Ces ensembles de données alimentent le modèle hydrogéologique et le modèle numérique d'élévation de la région.

Les évaluations préliminaires de stabilité, incluant l'analyse des données historiques et les nouvelles mesures, ont été effectuées. Les essais de charge sur plaque, l'échantillonnage géotechnique et les mesures SCPTu permettent de définir les exigences pour la deuxième phase de forage, la planification des infrastructures et la gestion à long terme des résidus miniers.

Cette base géotechnique et hydrogéologique en pleine expansion est essentielle pour la planification minière, le choix des méthodes de revalorisation et la conception du niveau de faisabilité.

Analyses comparatives – revalorisation et stockage final

Les études techniques se poursuivent concernant les méthodes de revalorisation, la manutention des matériaux, l'interprétation hydrogéologique et géotechnique, ainsi que la planification globale de l'aménagement du site. Des travaux de laboratoire portant sur la rhéologie, l'abrasivité, la densité et le comportement géotechnique ont été réalisés sur dix échantillons composites provenant du programme de forage de la phase 1. Ces tests ont confirmé que les résidus de Quiulacocha pouvaient être pompés dans une plage de concentration optimale en solides de 65 à 75 % en poids, ce qui permet de mettre en œuvre des méthodes d'extraction par dragage à faible coût et offre des avantages significatifs en termes d'efficacité opérationnelle et de gestion du bilan hydrique.

Des études comparatives sur le stockage des résidus ont évalué la capacité de stockage, l'adéquation des terrains, l'hydrologie, les aspects environnementaux et les exigences opérationnelles à long terme de plusieurs sites régionaux. Ces évaluations guideront le choix de la solution de stockage à long terme privilégiée et permettront de déterminer la combinaison optimale des stratégies de revalorisation, de traitement et de placement final des résidus.

Programme de forage de la Phase 2

La prochaine campagne de forage permettra de compléter les ensembles de données géologiques, hydrogéologiques et géotechniques nécessaires pour l’ingénierie au niveau de l’étude de faisabilité. Le programme de forage combiné des phases 1 et 2 comprend environ 116 trous de forage sur l’installation de stockage de résidus de Quiulacocha (Quiulacocha TSF), fournissant des échantillons au mètre et des analyses en laboratoire qui viendront étayer la première estimation des ressources minérales.

Des entrepreneurs internationaux spécialisés dans le forage ont soumis des propositions comprenant des plates-formes amphibies et des appareils de forage sonique. Le forage commencera après l'approbation de la demande de retraitement des résidus miniers, qui accorde des droits de retraitement au-delà de la concession El Metalurgista.

Ce forage, qui est une étape cruciale vers l'ingénierie de faisabilité, permettra de compléter l'ensemble des données techniques nécessaires à la planification minière.

Information technique

M. Alfonso Palacio Castilla, ingénieur agréé MIMMM (ing.) et surintendant de projet pour CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Palacio est une personne qualifiée aux fins de l’information fournie en conformité avec Règlement 43-101.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de sa concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, dans le centre du Pérou. La concession abrite des résidus et des stocks riches en argent accumulés au cours de plus d'un siècle d'exploitation minière. La stratégie de la Société consiste à retraiter et à réhabiliter les déchets miniers historiques afin de créer de la valeur tout en favorisant un développement durable.

CDPR s'engage à faire de Quiulacocha un modèle en matière de retraitement responsable des résidus, de remédiation environnementale et de création de valeur durable au Pérou.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone: +1-579-476-7000

Mobile: +1-514-294-7000

Courriel: info@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme «planifie», «cherche», «s'attend», «estime», «a l'intention», «anticipe», «croit», «pourrait», «probable» ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «seront», «pourraient», «seront prises», «se produiront», «seront atteints» ou d'autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR concernant l’avancement, le calendrier, la portée et l’achèvement des programmes de travaux des phases 1 et 2 du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha, le calendrier, le contenu et les résultats anticipés des travaux et études métallurgiques, minéralogiques, environnementales, hydrogéologiques et géotechniques, le calendrier prévu pour l’achèvement du programme métallurgique intégré, des modèles hydrogéologiques et géotechniques et des données techniques requises pour l’ingénierie au niveau de l’étude de faisabilité et la planification minière, la préparation, le calendrier et les résultats potentiels de la première estimation de ressources minérales pour les résidus de Quiulacocha, les bénéfices escomptés du retraitement des résidus, le calendrier, l’issue et l’impact des processus d’autorisation et de réglementation, y compris la formalisation des droits de retraitement des résidus au-delà de la concession El Metalurgista, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.