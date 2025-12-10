MT Højgaard Holding A/S: Kim Thinggaard tiltræder som administrerende direktør i Enemærke & Petersen

Kim Thinggaard er med virkning fra 11. december 2025 udnævnt til ny administrerende direktør for MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen. Kim Thinggaard vil udgøre direktionen sammen med finansdirektør René Høck.

Kim Thinggaard vender dermed tilbage til Enemærke & Petersen, hvor han i 2013-2022 havde flere stillinger og som direktør for partnerskaber stod bag udviklingen og etableringen af de første strategiske partnerskaber i branchen. Over seks år byggede han de flerårige partnerskaber TRUST med Københavns Kommune, LIVA med boligorganisationen CIVICA og Byggepartnerskabet &os med boligorganisationen KAB og skabte tillidsbaserede samarbejder med bygherrer og partnere om rammeaftaler til en værdi på potentielt 10 mia. kr.

Fra 2022 til 2025 har Kim Thinggaard været administrerende direktør i anlægs- og landskabsvirksomheden Malmos, og han virker desuden som bestyrelsesmedlem og strategisk rådgiver for virksomheder i byggebranchen.

”Vi er glade for at byde Kim velkommen tilbage til Enemærke & Petersen, hvor han allerede har sat blivende aftryk på strategien og forretningen. Kim er anerkendt internt og i branchen for at sætte en ambitiøs retning og samle bygherrer, rådgivere, entreprenører og medarbejdere i stærke fællesskaber. Vi er overbeviste om, at Kim med sin tydelige og ærlige ledelsesstil og stærke driftsforståelse vil kunne robustgøre forretningen samt skabe fremdrift ved at sikre fokus på eksekvering af projekterne og udnytte virksomhedens styrkepositioner og unikke kompetencer,” siger Rasmus Untidt, CEO i MT Højgaard Holding og bestyrelsesformand i Enemærke & Petersen.

Enemærke & Petersen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med ca. 700 medarbejdere, en omsætning på 3,2 mia. kr. i de første ni måneder af 2025 og styrkepositioner inden for strategiske partnerskaber, renovering og nybyggeri. Udover moderselskabet Enemærke & Petersen med hovedsæde i Ringsted omfatter Enemærke & Petersen-koncernen også virksomhederne NemByg og Raunstrup. I forbindelse med ledelsesændringen er der lagt vægt på at fastholde Enemærke & Petersens særlige kultur og udvikle de stærke markedspositioner.

”Jeg glæder mig meget til gensynet med Enemærke & Petersen og det helt særlige DNA i virksomheden og partnerskaberne, der hviler på en stærk kombination af respekt, tillid, indlevelsesevne og en oprigtig interesse for hinanden,” siger Kim Thinggaard, der afløser Troels Aggersbo, som har været administrerende direktør for Enemærke & Petersen fra februar 2022 og inden da har været ansat i flere stillinger siden 1998.

”Troels har ydet en stor indsats i Enemærke & Petersen, og vi er taknemmelige for hans bidrag til udviklingen af forretningen og den særlige kultur og historie i Enemærke & Petersen, som vi lægger stor vægt på at videreføre under Kims lederskab. Det vil jeg gerne takke Troels for,” siger Rasmus Untidt.

Om Kim Thinggaard (f. 1980)

Karriere

2025-: Administrerende direktør, Enemærke & Petersen

2022-25: Administrerende direktør, Malmos

2016-22: Direktør for partnerskaber, Enemærke & Petersen

2013-16: Projektchef, divisionschef, projektdirektør, Enemærke & Petersen

2011-13: Afdelingschef for service, John Jensen VVS

2010-11: Operations Manager, Riis Retail

2004-10: Afdelingschef, Ringsted Bygningsentreprise

1997-01: Tømrer, Tømrermester Frank Andersen og Enemærke & Petersen



Tillidsposter

2025-: Bestyrelsesmedlem, ELINDCO

2024-: Advisory Board, A. Villadsen

2023-: Bestyrelsesformand, MMAKE

2023-: Bestyrelsesmedlem, Øens VVS og Entreprise

Uddannelse

2022: High Performance Leadership fra CBS Executive Fonden

2018: MBA i Business Administration fra Middlesex University

2009: Master i ledelse af byggeri fra DTU

2004: Bygningskonstruktør (BA) fra Odense Tekniske Skole

2001: Tømrer fra Selandia (Teknisk Skole) i Slagelse

