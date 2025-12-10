Tristan Imbert coopté Administrateur Indépendant

Communiqué de presse









Paris - Le 10 décembre 2025 - EUROAPI annonce aujourd’hui qu’à la suite de la démission de Rodolfo Savitzky de son poste d’Administrateur Indépendant (effective au 31 décembre 2025)1 et sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’Administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d’Administrateur Indépendant, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale des actionnaires d’EUROAPI le 27 mai 2026. Tristan Imbert sera nommé Président du Comité d’Audit à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Rodolfo Savitzky.

De nationalité française, Tristan Imbert a débuté sa carrière en recherche et développement chez Sanofi Aventis en 1989. En 2000, il rejoint le Boston Consulting Group, où il conseille des clients de l’industrie pharmaceutique à New York et à Paris, avant d’intégrer Novartis en 2005 en tant que Responsable de la Planification Stratégique. Il y occupe ensuite plusieurs fonctions de direction financière, jusqu’à sa nomination en tant que Directeur Financier de Novartis Gene Therapies. En 2021, il devient Directeur Financier de la biotech Cimeio Therapeutics, où il prépare l’entreprise à une éventuelle introduction en bourse et à une nouvelle levée de fonds. Tristan Imbert est diplômé d’un master en mathématiques appliquées de l’Université Paris-Sud et titulaire d’un MBA de la Columbia University – Graduate School of Business à New York.

« Je suis ravi d’accueillir Tristan Imbert en tant qu’Administrateur Indépendant et me réjouis de travailler avec lui. Sa connaissance approfondie de l’industrie pharmaceutique, et son expérience internationale étendue en Finance, R&D et Stratégie, constitueront un atout précieux pour le Conseil d’Administration d’EUROAPI », a déclaré Emmanuel Blin, Président d’EUROAPI. « Je souhaite adresser mes sincères remerciements à Rodolfo Savitzky pour son engagement en tant que membre du Conseil et Président du Comité d’Audit au cours des trois dernières années. »

Calendrier financier (dates à confirmer)

3 mars 2026 : résultats annuels 2025

27 mai 2026 : assemblée générale 2026

28 juillet 2026 : résultats du 1er semestre 2026





A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 270 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com



















Contacts Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com







Léa Massonneau

Tél. : +33 (0)7 60 32 29 50

lea.massonneau@euroapi.com

1 Voir le communiqué de presse du 30 septembre 2025

